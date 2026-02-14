Cải cách thể chế, doanh nghiệp bứt phá 2026 14/02/2026 07:30

Năm 2025 tạo dấu ấn đậm nét của cuộc cách mạng thể chế với hàng loạt điểm nghẽn được tháo gỡ, tạo đà cho doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Từ chính sách đến thực tiễn, thông điệp chuyển tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển đã được hiện thực hóa mạnh mẽ. Hàng loạt nút thắt pháp lý hay thủ tục hành chính được tháo gỡ triệt để. Không còn là những cam kết trên giấy, hơi thở cuộc sống đã thấm sâu vào từng quyết sách cụ thể. Doanh nhân cảm nhận rõ luồng gió ấm từ sự đồng hành thực chất và họ kỳ vọng, sẵn sàng cho mùa xuân mới, vận hội mới.

Ông ĐẶNG VĂN THÀNH, Chủ tịch HĐQT TTC Group:

Chuyển tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là gói chính sách hỗ trợ, mà còn là sự ghi nhận mang tính bước ngoặt đối với cộng đồng doanh nghiệp. Văn bản này khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng hàng đầu của đất nước, Nhà nước cam kết kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, nơi doanh nhân được tôn trọng và bảo vệ.

Tiếp nối, Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội đóng vai trò cụ thể hóa, đưa Nghị quyết 68 vào đời sống. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm chi phí tuân thủ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ.

2025 là giai đoạn tổng kết chu kỳ cũ, còn 2026 sẽ khởi động một “đường đua” mới với chuẩn mực cao hơn. Doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt năng lực quản trị và tầm nhìn để nắm lợi thế trong chặng đường tới. Chính doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp thực thi các hiệp định thương mại và tạo ra giá trị gia tăng thực chất cho nền kinh tế.

Ông NGUYỄN NAM HẢI, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam:

Cởi trói hoàn thuế VAT, khơi thông dòng vốn cho xuất khẩu

Tôi rất vui khi Quốc hội vừa thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi. Điều này giải tỏa cơn khát vốn cho cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Hai nút thắt pháp lý lớn nhất là điều kiện hoàn thuế và khấu trừ đầu vào đã được tháo gỡ triệt để.

Trước đây, quy định buộc người bán phải nộp thuế xong thì người mua mới được hoàn tiền từng đẩy rủi ro về phía doanh nghiệp. Hàng ngàn tỉ đồng vốn lưu động bị chôn chân, khiến lợi nhuận bị bào mòn vì lãi vay. Nay hành lang pháp lý đã thông thoáng. Luật chính thức cho phép doanh nghiệp kinh doanh nông sản sơ chế, chưa chế biến được khấu trừ thuế VAT đầu vào. Điều này giúp doanh nghiệp thu hồi vốn thuế, giảm giá thành và tăng cạnh tranh.

Quy trình hoàn thuế cũng được luật hóa rõ ràng theo Luật Quản lý thuế, giúp giảm thời gian “ngâm” hồ sơ. Dòng vốn tắc nghẽn trước đây sẽ quay lại lưu thông. Doanh nghiệp chủ động thu mua mà không phụ thuộc vốn vay. Nguồn lực tài chính này sẽ được chuyển sang đầu tư công nghệ chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh thay vì loay hoay với thủ tục hành chính. Đây là bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy lập pháp, tạo đà cho nông sản Việt lập kỷ lục mới về xuất khẩu trong năm 2026.

Bà NGUYỄN THỊ MỘNG HƯƠNG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Angella Nguyên:

Luồng gió ấm từ cách mạng thể chế

2025 là năm mà những nút thắt được tháo gỡ bằng tư duy đổi mới, quyết liệt thông qua cuộc cách mạng về thủ tục hành chính và sự thông thoáng trong cơ chế quản lý.

Tinh thần chính quyền phục vụ, doanh nghiệp kiến tạo đã thực sự đi vào cuộc sống. Nếu như trước đây, một giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế đặc thù phải chờ phê duyệt qua nhiều tầng nấc thì nay quyền hạn và trách nhiệm đã được giao rõ ràng. Sự minh bạch này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tính bằng ngày thay vì bằng tháng. Sự thay đổi được cảm nhận rõ nhất tại các doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng sức khỏe.

Chẳng hạn, các quy định về kê khai giá và đấu thầu trước đây rất chồng chéo nhưng Luật Dược (sửa đổi) đã gỡ vướng. Cơ chế đấu thầu thuốc và vật tư y tế hiện đã công khai trên nền tảng số. Quy trình gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc được tự động hóa…

Những đổi mới giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỉ đồng chi phí vận hành. Doanh nghiệp không còn nơm nớp lo sợ rủi ro pháp lý do cơ chế “xin-cho”, thay vào đó là sự yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.