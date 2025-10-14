Xử lý rác sinh hoạt ở Đồng Nai: Doanh nghiệp phải gồng lỗ vì gần 8 năm vẫn 1 mức giá 14/10/2025 18:50

(PLO)- Đơn giá xử lý rác sinh hoạt từ năm 2017 đến nay vẫn áp dụng một mức khiến công ty càng làm càng lỗ.

Chiều 14-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành và các đơn vị xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh về tiến độ ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thắng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện các doanh nghiệp xử lý rác gửi 14 phương án giá xử lý rác khác. Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn đang tiếp tục trình thẩm định các hồ sơ phương án giá xử lý rác.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VŨ HỘI.

“Các vấn đề còn vướng là căn cứ theo quy trình của các thông tư, nghị định của pháp luật và điều kiện định mức kinh tế kỹ thuật rà soát các đơn vị chọn mức giá phù hợp. Tuy nhiên sẽ chọn các doanh nghiệp môi trường xanh, an toàn đảm bảo vệ sinh, ứng dụng công nghệ”, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi Trần Anh Dũng cho biết, đơn giá xử lý rác sinh hoạt từ năm 2017 đến nay đã gần 8 năm, tỉnh vẫn áp dụng một mức giá trần xử lý rác sinh hoạt là 496.000 đồng/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong khi đó, một số tỉnh lân cận đã thay đổi đơn giá xử lý.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi Trần Anh Dũng cho biết, với giá xử lý rác sinh hoạt hiện tại công ty càng làm càng lỗ và đang "gồng". Ảnh: VŨ HỘI

“Từ năm 2019 đến nay, công ty nhiều lần kiến nghị điều chỉnh đơn giá trần xử lý rác sinh hoạt, nhưng không được. Với giá hiện tại công ty càng làm càng lỗ và gồng không nổi nữa. Vì vậy kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét điều chỉnh tăng đơn giá trần xử lý rác sinh hoạt càng sớm càng tốt để công ty duy trì hoạt động bình thường”, ông Dũng cho biết thêm.

Cùng hoàn cảnh, ông Nguyễn Duy Hòa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Bình Phước cho biết, giá xử lý rác sinh hoạt như hiện tại mà tỉnh Bình Phước (cũ) là 597 ngàn đồng/tấn và đơn giá này đã nhiều năm nay vẫn chưa thay đổi.

Ông Hòa nhận định: “Nếu UBND tỉnh Đồng Nai không nhanh chóng điều chỉnh đơn giá trần xử lý rác sinh hoạt thì các doanh nghiệp không thể cầm cự được”.

Nhiều doanh nghiệp xử lý rác sinh hoạt đã không tham gia đấu thầu vì càng làm càng lỗ với giá xử lý hiện tại. Ảnh: VŨ HỘI.

Khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai báo cáo tiến độ lập khung giá xử lý rác sinh hoạt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tỏ ra sốt ruột. Vì bà cho rằng chưa hoàn thiện khung giá trong khi còn 2 tháng nữa là hết năm để chuẩn bị đấu thầu đơn giá 2026.

“Tôi đề nghị phải hoàn thành xong khung giá xử lý rác sinh hoạt trong năm nay. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải bám chặt vào các Thông tư quy định, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc tham mưu UBND tỉnh để kiến nghị lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tháo gỡ. Chậm nhất trong tháng 11 này phải có đơn giá trình UBND tỉnh”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu.