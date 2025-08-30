'Đêm trắng' của hàng triệu trái tim hồi hộp chờ những bước chân tổng duyệt A80 30/08/2025 05:00

(PLO) - Đêm 29, rạng sáng 30-8, dù trời Hà Nội mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn người vẫn chen kín nhiều tuyến đường trung tâm Ba Đình chờ xem lễ tổng duyệt A80.