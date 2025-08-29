Các khối diễu binh, diễu hành A80 bắt đầu di chuyển về Quảng trường Ba Đình

Vui khi được góp phần làm thủ đô xanh, sạch, đẹp

Gần 22 giờ 30 phút ngày 29-8, chị Dương Thị Duyên, nhân viên tổ 2 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm, được giao phụ trách dọn dẹp khu vực Tràng Tiền - Đinh Lễ, cho biết trong những ngày này, cường độ làm việc của nhân viên vệ sinh môi trường lớn hơn nhiều so với ngày thường.

"Từ giữa tháng 8, chúng tôi đã phải tăng số giờ làm việc trong ngày. Riêng trong những ngày diễn ra tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành, chúng tôi bắt đầu làm vào khoảng 2 giờ chiều và kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng hôm sau, số giờ làm việc mỗi ngày nhiều hơn gần gấp đôi so với ngày thường" - chị Duyên cho hay.

Chị Dương Thị Duyên, nhân viên tổ 2 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm. Ảnh: THANH TÚ

Còn theo chị Ngọc, đồng nghiệp của chị Duyên, công việc trong những ngày này khá vất vả. "Đó cũng là điều dễ hiểu, khi người dân ở khắp mọi nơi đều dồn về Thủ đô. Chúng tôi làm thêm giờ thì thu nhập cũng được cải thiện" - chị Ngọc nói.

Cả chị Duyên và chị Ngọc đều đồng tình rằng việc được góp một phần nhỏ sức lực cho Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp trong những ngày này là một điều đáng tự hào.

"Trước hết là vì công việc nhưng chắc chắn rồi, chúng tôi cũng thấy vui hơn nếu như với lượng người đông đúc như vậy mà đường phố vẫn sạch đẹp" - chị Ngọc nói thêm.

Theo dự kiến, có khoảng 2,9 triệu người đổ về các khu vực diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển về từ các tỉnh thành khác.