Cụ bà 83 tuổi: 'Nếu lần này không đi xem diễu binh, chắc không còn cơ hội khác'

Thường trú tại khu đô thị mới Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), gia đình chị Trần Thị Thuý Vân (52 tuổi) quyết định “chốt” một căn homestay trên đường Tràng Tiền - một trong những cung đường đông đúc nhất của Thủ đô những ngày cận lễ Quốc khánh 2-9.
“Mình thuê phòng để có thể thuận lợi xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng ngày 30-8”, chị Vân vui vẻ chia sẻ.
Lý do tưởng chừng như đơn giản ấy, nhưng ẩn phía sau là mong muốn cháy bỏng của gia đình ba người thuộc ba thế hệ khác nhau.
Mẹ chị Vân năm nay bước sang tuổi 83, mong muốn một lần trong đời được đi xem diễu binh, diễu hành. “80 năm mới có một lần. Tôi già rồi, nếu lần này không đi xem, chắc không còn cơ hội nào khác”, bà Nguyễn Thị Vy bày tỏ quyết tâm.
Buổi tổng duyệt này có quy mô tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng và quan trọng nhất trước ngày đại lễ.
“Cả gia đình tôi đã xếp hàng để xem một buổi tổng hợp luyện trên đường Võ Chí Công, và xếp hàng để xem buổi sơ duyệt trên đường Giang Văn Minh. Hoà vào dòng người, xếp hàng từ sớm… là một trải nghiệm rất hay, nhưng tôi cũng mong được xem buổi tổng duyệt với một trải nghiệm khác”, chị Vân nói.
Căn homestay mà gia đình chị Vân thuê nằm trên cung đường mà khối nghi trượng và các khối đi bộ sẽ đi qua. Từ ban công tầng 2, gia đình ba thế hệ gia đình chị Vân sẽ được ngắm trọn các khối, từ đây cảm nhận được rõ không khí của ngày hội lớn.
“Tự hào và yêu nước vô cùng. Gia đình không quá khá giả, nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc, khiến tôi cảm thấy không thể bỏ lỡ, nhất định phải chứng kiến mọi thứ đang diễn ra tại đây”, chị Vân cho hay.
Từ khi nhận phòng chiều ngày 29-8, gia đình chị Vân đã đi hết những con phố bên cạnh, dạo vài vòng hồ Gươm, chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm “mà không chắc sẽ có lần hai”.
Qua trải nghiệm này, chị Vân còn mong muốn gửi gắm đến con gái lớn 21 tuổi về tình yêu Tổ quốc, về niềm tự hào được là người Việt Nam, trước khi con gái lên đường sang Pháp du học.
“Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi mong con dù đi đâu thì cũng nhớ về Thủ đô, về Việt Nam. Đó là điều thiêng liêng mà không phải ai cũng may mắn có được”, chị Vân bày tỏ.
Sáng mai 30-8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sẽ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình tổng duyệt, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.
Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng duyệt Lễ Kỷ niệm là từ 22 giờ ngày 29-8 đến 13 giờ ngày 30-8.