Cụ bà 83 tuổi: 'Nếu lần này không đi xem diễu binh, chắc không còn cơ hội khác' 29/08/2025 20:02

(PLO)- Để thuận tiện theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30-8, một gia đình ở Hà Nội đã quyết định thuê phòng trên đường Tràng Tiền - một trong những cung đường đông đúc nhất của Thủ đô.

Thường trú tại khu đô thị mới Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), gia đình chị Trần Thị Thuý Vân (52 tuổi) quyết định “chốt” một căn homestay trên đường Tràng Tiền - một trong những cung đường đông đúc nhất của Thủ đô những ngày cận lễ Quốc khánh 2-9.

Cụ bà 83 tuổi: 'Nếu lần này không đi xem diễu binh, chắc không còn cơ hội khác'

“Mình thuê phòng để có thể thuận lợi xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng ngày 30-8”, chị Vân vui vẻ chia sẻ.

Lý do tưởng chừng như đơn giản ấy, nhưng ẩn phía sau là mong muốn cháy bỏng của gia đình ba người thuộc ba thế hệ khác nhau.

Mẹ chị Vân năm nay bước sang tuổi 83, mong muốn một lần trong đời được đi xem diễu binh, diễu hành. “80 năm mới có một lần. Tôi già rồi, nếu lần này không đi xem, chắc không còn cơ hội nào khác”, bà Nguyễn Thị Vy bày tỏ quyết tâm.

Chị Trần Thị Thuý Vân và mẹ tại căn homestay trên đường Tràng Tiền chiều 29-8. Ảnh: VÕ TÙNG

Buổi tổng duyệt này có quy mô tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng và quan trọng nhất trước ngày đại lễ.

“Cả gia đình tôi đã xếp hàng để xem một buổi tổng hợp luyện trên đường Võ Chí Công, và xếp hàng để xem buổi sơ duyệt trên đường Giang Văn Minh. Hoà vào dòng người, xếp hàng từ sớm… là một trải nghiệm rất hay, nhưng tôi cũng mong được xem buổi tổng duyệt với một trải nghiệm khác”, chị Vân nói.

Căn homestay mà gia đình chị Vân thuê nằm trên cung đường mà khối nghi trượng và các khối đi bộ sẽ đi qua. Từ ban công tầng 2, gia đình ba thế hệ gia đình chị Vân sẽ được ngắm trọn các khối, từ đây cảm nhận được rõ không khí của ngày hội lớn.

“Tự hào và yêu nước vô cùng. Gia đình không quá khá giả, nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc, khiến tôi cảm thấy không thể bỏ lỡ, nhất định phải chứng kiến mọi thứ đang diễn ra tại đây”, chị Vân cho hay.

Từ khi nhận phòng chiều ngày 29-8, gia đình chị Vân đã đi hết những con phố bên cạnh, dạo vài vòng hồ Gươm, chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm “mà không chắc sẽ có lần hai”.

Qua trải nghiệm này, chị Vân còn mong muốn gửi gắm đến con gái lớn 21 tuổi về tình yêu Tổ quốc, về niềm tự hào được là người Việt Nam, trước khi con gái lên đường sang Pháp du học.

“Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi mong con dù đi đâu thì cũng nhớ về Thủ đô, về Việt Nam. Đó là điều thiêng liêng mà không phải ai cũng may mắn có được”, chị Vân bày tỏ.