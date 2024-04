BÌNH ĐỊNH Người phụ nữ trả lại tài sản cho khách nước ngoài đánh rơi 12/04/2024 14:09

(PLO)- Nhặt được ba lô có tiền mặt, laptop cùng nhiều tài sản có giá trị, bà Tâm mang tới Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) nhờ tìm lại người đánh rơi.

Ngày 12-4, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã trao trả tài sản cho ông Tuttle Tim Anthony (64 tuổi, quốc tịch Canada), khách du lịch tới TP Quy Nhơn trong những ngày qua.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, công dân của TP Quy Nhơn trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Công an TP Quy Nhơn

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 11-4, Công an TP Quy Nhơn tiếp nhận tài sản bị đánh rơi do bà Nguyễn Thị Minh Tâm (66 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) tới giao nộp. Bà Tâm thông tin với công an, ba lô này bà nhặt được trên quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), trong ba lô có thẻ tín dụng, giấy tờ tùy thân, tiền mặt và máy tính xách tay...

Thông qua thông tin trên giấy tờ, Công an TP Quy Nhơn tìm được người đánh rơi đồ là ông Tuttle Tim Anthony, khách du lịch Canada. Công an TP đã liên hệ, mời ông Tuttle Tim Anthony tới nhận lại tài sản đánh rơi.

Ông Tuttle Tim Anthony thông tin, vào 14 giờ ngày 11-4, trên đường đạp xe đi từ quán Highlands Coffee (162 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, TP quy Nhơn về nơi tạm trú tại khách sạn Life's a Beach (thôn 2, xã Xuân Hải, TX Sông Cầu, Phú Yên), ông đánh rơi ba lô. Trong ba lô của ông có giấy tờ tùy thân, tiền mặt khoảng 22 triệu đồng, một máy laptop...; ông đang trong chuyến trình xuyên Việt đi từ Nam ra Bắc.