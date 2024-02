Người đàn ông bán giúp vé số và trả lại tiền cho người đánh rơi

Chiều 22-2, thông tin với PLO, ông Trương Quang Phụ, Chủ tịch UBND xã Ân Tín (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), cho biết Công an xã Ân Tín đã liên lạc tìm được người bán vé số để trao trả tài sản.

Ông Dương Mạnh Hảo trả tiền bán vé số giúp cho người đánh rơi. Ảnh: Công an xã Ân Tín

Theo đó, ngày 21-2, ông Dương Minh Hảo (41 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín) nhặt được một xấp vé số 39 tờ (xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa phát hành ngày 21-2) ở một quán nước trên địa bàn. Ông Hảo đã liên hệ tìm người đánh rơi để trả lại nhưng không được, do vậy ông đã bán hết số vé này thu 390 ngàn đồng. Sau đó, ông Hảo mang toàn bộ số tiền lên Công an xã Ân Tín nhờ công an tìm người đánh rơi vé số trả lại tiền.

Sáng 22-2, Công an xã Ân Tín tìm được người đánh rơi là ông Nguyễn Văn Tám (74 tuổi, ngụ thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ). Tại trụ sở công an xã, ông Hảo đã bàn giao số tiền bán vé số cho ông Tám.

"Đây là gương người tốt việc tốt mà chúng tôi mong muốn được chia sẻ để nhiều người biết. Số tiền nhỏ nhưng hành động của anh Hảo xứng đáng được khen ngợi, từ đó lan tỏa câu chuyện tốt trong cuộc sống"- ông Phụ thông tin thêm.

