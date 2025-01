Công an Bình Thuận lập 20 tổ công tác phòng, chống đốt pháo trái phép 28/01/2025 17:56

Ngày 28-1, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã có yêu cầu trưởng Công an các huyện, thị xã, TP phân công nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các mặt công tác để bảo đảm trật tự an toàn, phòng chống đốt pháo trái phép tại địa bàn theo phân công.

Công an Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm.

Theo đó, lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, làm việc trực tiếp tại địa bàn cơ sở để ghi nhận những tồn tại, hạn chế và kịp thời có chỉ đạo, giải quyết. Đồng thời, thành lập các tổ công tác tăng cường cho các địa bàn trọng điểm, phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an toàn tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trước, trong và sau thời điểm giao thừa, Công an huyện, thị xã, TP tập trung tăng cường quân số cho công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn trọng điểm và các khu vực được xác định phức tạp để tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, ngăn chặn tình trạng tập trung đua xe trái phép, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm những người đốt pháo trái phép.

Riêng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, Công an tỉnh sẽ tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, lập thành 20 tổ công tác.

20 tổ công tác này trực tiếp hỗ trợ công an các phường, xã thuộc Công an TP Phan Thiết; công an các xã Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, thị trấn Phú Long thuộc Công an huyện Hàm Thuận Bắc; Công an xã Hàm Mỹ thuộc Công an huyện Hàm Thuận Nam để phối hợp tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, phòng, chống đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Công an Bình Thuận khuyến cáo người dân về việc không mua bán pháo trái phép.

Công an Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không sản xuất tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ, pháo hoa nổ; không được tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ. Cùng đó là thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời, tuyên truyền người thân, gia đình và mọi người xung quanh không sản xuất, tàng trữ, buôn bán vận chuyển và đốt pháo trái phép; không tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

“Nếu phát hiện các hành vi vi phạm đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đề nghị người dân báo ngay cho công an xã, phường gần nhất để xử lý theo quy định” - Công an Bình Thuận đề nghị.