BÌNH ĐỊNH Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại di tích lịch sử Đồi 174 12/04/2024 13:31

Ngày 12-4, thông tin từ lãnh đạo huyện Hoài Ân cho biết Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tìm được hầm chiến đấu và hài cốt liệt sĩ tại khu di tích Đồi 174 thuộc thôn Long Quang, xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân, Bình Định).

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cho hay việc tìm được hầm chiến đấu và hài cốt liệt sĩ là nhờ nguồn tin từ cựu chiến binh cung cấp. Trong quá trình chiến đấu, tại hầm chiến đấu ở đồi 174 có chín chiến sĩ quân ta không kịp thoát ra ngoài và hy sinh trong hầm.

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, hiện cửa hầm đã mục nát, lượng bom mìn cũng như nguy cơ chất độc hóa học ở khu vực này còn nhiều. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng dừng tìm kiếm, quy tập để lực lượng công binh gia cố lại cửa hầm, xử lý bom mìn, chất độc hóa học. Sau đó, tiếp tục mở rộng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tìm được một cửa hầm và hài cốt liệt sĩ tại di tích lịch sử Đồi 174. Ảnh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định

Theo tư liệu lịch sử, trong kháng chiến chống Mỹ, Đồi 174 còn gọi là cao điểm 174 hoặc chốt 174, một trong những chốt điểm có vị trí quan trọng trên đường số 5 từ Bồng Sơn đi An Lão, cách sân bay Thiết Đính (Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) khoảng 6 km về hướng Đông Nam.

Đây là một trong những sân bay quân sự lớn của Mỹ phục vụ khu vực Bắc Bình Định.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở di tích Đồi 174. Ảnh: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định

Do vị trí quan trọng, trong chiến tranh chống Mỹ, quân ta và địch thường xuyên giằng co, trong đó trận đánh chiếm Đồi 174 vào ngày 1-11-1972 của Sư đoàn 3 là một trận thắng then chốt.

Ngày 5-7-2017, UBND tỉnh Bình Định công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích chiến thắng Đồi 174.