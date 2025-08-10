TP.HCM: Tìm thân nhân người đàn ông tử vong trên đường Tô Ký 10/08/2025 16:39

(PLO) – Vào sáng sớm ngày 8-8, người dân ở trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM mở cửa để bán vé số thì phát hiện thi thể người đàn ông chưa rõ lai lịch.

Ngày 10-8, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đang lập hồ sơ, điều tra vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông trên đường Tô Ký.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 8-8, anh TQT (32 tuổi, quê Cà Mau) mở cửa chuẩn bị bán vé số thì thấy một người đàn ông nằm bất động trên đường Tô Ký, khu phố 7, phường Đông Hưng Thuận (cạnh nhà anh T).

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Khi đến kiểm tra, anh T phát hiện người này đã tử vong nên báo công an. Người đàn ông tử vong không mang giấy tờ tùy thân, khoảng 35 - 40 tuổi, vóc người gầy, cao khoảng 1m65, mặc quần jeans đen, áo khoác xám nhạt.

Công an phường Đông Hưng Thuận đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Ai biết thông tin hoặc là thân nhân của nạn nhân hãy liên hệ Công an phường Đông Hưng Thuận (số 3 đường DN6, khu phố 4) gặp cán bộ Nguyễn Hoài Nam, ĐT: 096.148.7588 để phối hợp giải quyết.