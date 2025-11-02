Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện hai tàu cá chở thiết bị VMS của tàu khác 02/11/2025 18:34

(PLO)- Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện hai tàu cá vận chuyển trái phép hai thiết bị VMS của tàu cá khác.

Tối 2-11, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị đã phát hiện, bắt giữ hai tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hai thiết bị VMS của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, Tổ công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) kiểm tra tàu cá KG-31397-TS.

Tàu cá vi phạm đang bị tạm giữ tại cảng Hải đội 401 (Vùng Cảnh sát biển 4). Ảnh: CBS

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận tàu do ông LTP (55 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) là chủ tàu và làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang chở một thiết bị VMS của tàu cá khác.

Cùng ngày, Tổ công tác cũng phát hiện một tàu cá không có số hiệu do ông BVB (53 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông) làm thuyền trưởng, trên tàu có ba thuyền viên.

Kết quả kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tàu của ông B đang tàng trữ, vận chuyển một thiết bị VMS của tàu cá khác.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo Tổ công tác lập biên bản tạm giữ hai tàu cá trên. Đồng thời, niêm phong tang vật và đưa phương tiện vi phạm về Cảng Hải đội 401 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.