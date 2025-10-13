Khởi tố thanh niên cho vay lãi nặng đến 2.190%/năm 13/10/2025 19:14

(PLO)- Trong 2 người tố cáo Quách Đức Anh cho vay lãi nặng, một người đã phải chịu mức lãi lên tới 2.190%/năm.

Ngày 13-10, thông tin từ công an Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa khởi tố Quách Đức Anh (29 tuổi, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an phường Gia Viên, Hải Phòng nhận được đơn trình báo của 2 phụ nữ trên địa bàn phường Gia Viên và Đông Hải về việc Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra, Công an phường Gia Viên đã triệu tập Quách Đức Anh.

Tại cơ quan Công an, Quách Đức Anh khai nhận do không có công việc làm ổn định nên từ đầu năm 2025 đã cho một số khách vay tiền lấy lãi.

Quách Đức Anh cho vay lãi nặng lên tới 2.190%/năm. Ảnh: CAHP

Cụ thể, từ 1-3-2025 đến 25-3-2025, Quách Đức Anh cho chị PTVH (36 tuổi, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng) vay tiền dưới hình thức vay họ góp 5 triệu đồng.

Mỗi ngày, chị PTVH phải trả 500.000 đồng. Hết thời gian vay, ngoài số tiền gốc, Quách Đức Anh thu của chị PTVH 7,5 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 2.190%/ năm. Số tiền thu lợi bất chính Quách Đức Anh có được từ khoản tiền cho chị H vay là 7,43 triệu đồng.

Cũng thủ đoạn trên, từ 2-1-2025 đến 28-7-2025, Quách Đức Anh còn cho chị TTHN (37 tuổi, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng) vay tiền dưới hình thức vay họ góp, liên tục 8 bát họ, lần lượt 3 bát 20 triệu đồng, 3 bát 30 triệu đồng và 2 bát 40 triệu đồng.

Mỗi bát họ chị TTHN phải trả cho Quách Đức Anh lần lượt 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng trong 26 ngày.

Số tiền lãi Quách Đức Anh thu được từ chị TTHN tổng là 69 triệu đồng với lãi suất 421,1%/năm. Số tiền thu lợi bất chính Quách Đức Anh có được từ khoản cho chị TTHN vay là 65,7 triệu đồng.

Hằng ngày, khoảng 18 giờ, Quách Đức Anh đến nhà 2 phụ nữ trên để thu tiền mặt trực tiếp.