Phú Quốc được CN Traveler chọn là đảo đẹp nhất Châu Á, lọt top 3 thế giới 10/10/2025 14:25

(PLO)- Giải thưởng du lịch danh giá nhất trong năm được cả thế giới mong chờ - Readers’ Choice Awards 2025 của tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ), công bố Phú Quốc trong top đảo tuyệt vời nhất thế giới, xếp hạng nhất của Châu Á và đứng thứ 3 toàn cầu.

Tạp chí du lịch danh tiếng nhất thế giới Condé Nast Traveler (CN Traveler) của Mỹ đã công bố giải thưởng do độc giả bình chọn của năm nay (Readers’ Choice Awards 2025). Đây là năm thứ 38 giải thưởng được tổ chức và cũng được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành du lịch thế giới, với các đánh giá độc lập từ chuyên gia, phóng viên, trên các tiêu chí khắt khe, cùng sự tham gia bình chọn từ độc giả trên toàn cầu.

Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách “Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới”, với điểm số 95.51, tăng so với năm ngoái và vươn lên đứng đầu trong danh sách những đại diện đến từ Châu Á. Số điểm này được chấm theo mức độ hài lòng với điểm đến, trên nhiều tiêu chí khác nhau, từ chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, vẻ đẹp của các bãi biển, ẩm thực độc đáo cho đến sự hiếu khách.

Vẻ đẹp tựa thiên đường của các bãi biển, như Bãi Kem, khiến khách quốc tế ngày càng yêu thích Phú Quốc

Điểm số ấn tượng cũng đã đưa đảo Ngọc vươn lên đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau 2 hòn đảo đến từ Mỹ, vượt xa các tên tuổi nổi tiếng khác như Maldives (92.31 điểm), Maui của Hawaii (93.35 điểm), Bali (89.84 điểm) hay Phuket (84.62 điểm). Phú Quốc chỉ kém vị trí thứ 2 là đảo Kiawah của Mỹ 0.01 điểm.

Đây được xem là thành tích ngoạn mục của Phú Quốc và cũng là năm thứ 4 liên tiếp đảo Ngọc xuất hiện trong bảng xếp hạng, với điểm số và vị trí xếp hạng tăng vượt bậc sau từng năm. Năm ngoái, Phú Quốc xếp ở vị trí thứ 2 Châu Á, sau Bali.

Năm nay, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort – khu nghỉ dưỡng của Sun Group tại Bãi Kem, Phú Quốc – cũng được vinh danh trong top resort tốt nhất hành tinh của giải thưởng này.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort với chủ đề đại học độc đáo, thường xuyên có mặt trong các bảng xếp hạng danh giá của thế giới

Không chỉ CN Traveler, hàng loạt tờ báo du lịch quốc tế cũng đưa tin dày đặc về Phú Quốc trong thời gian qua. Forbes Italia gọi đây là “điểm đến mới của giới thượng lưu Châu Á”, Straits Times gọi Phú Quốc là “đảo thiên đường của Việt Nam”. Nếu năm 2024 được xem là năm mà Phú Quốc chuyển mình từ một “viên ngọc ẩn” của Đông Nam Á trở thành một điểm đến toàn cầu, thì năm 2025 tiếp tục ghi dấu những bước phát triển phi mã của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch thế giới.

Mức độ uy tín và nhận diện thương hiệu của Phú Quốc trên bản đồ quốc tế không chỉ chứng minh qua những giải thưởng, mà còn thể hiện qua những con số biết nói. Theo Sở Du lịch An Giang, sau 9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng 65,8% so với cùng kỳ và vượt 2,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc sau 9 tháng đạt khoảng 31.100 tỉ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ và vượt 32,5% kế hoạch năm. Thị trường khách tới Phú Quốc ngày càng đa dạng, theo thống kê, đảo Ngọc đón khách từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn là một trải nghiệm được du khách quốc tế yêu thích

Sự bứt phá ngoạn mục của Phú Quốc là minh chứng rõ ràng cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của hòn đảo. Bên cạnh thiên nhiên tươi đẹp là lợi thế lớn nhất, đảo Ngọc đang sở hữu những hệ sinh thái du lịch toàn diện, đặc biệt tại Nam đảo Phú Quốc, với nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí và show diễn nghệ thuật độc bản, hệ thống cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới... Không chỉ thế, đảo Ngọc cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách thị thực ưu việt, miễn visa cho toàn bộ du khách trên thế giới với thời gian lên tới 30 ngày.

Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm là một trong những trải nghiệm mang tính biểu tượng của Phú Quốc

Bên cạnh những trải nghiệm không đâu có trên thế giới mà du khách quốc tế đang si mê tại Phú Quốc như cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, show diễn đa phương tiện đạt kỷ lục Guinness thế giới Kiss of the Sea, Cầu Hôn với thiết kế không chạm duy nhất trên thế giới và pháo hoa nghệ thuật hàng đêm…, đảo Ngọc mùa cuối năm nay đang sẵn sàng cho những trải nghiệm bùng nổ hơn nữa.

Trong đó, tại hệ sinh thái Sun Paradise Land tại Nam đảo Phú Quốc sẽ tổ chức Lễ hội Phu Quoc Tropica Fest 2025 với những show nghệ thuật đường phố bùng nổ, sự trở lại với phiên bản nâng cấp của show diễn Symphony of the Sea với những màn pháo hoa và laser như bom tấn Hollywood kết hợp với sự trình diễn điêu luyện của các vận động viện jetski, flyboards hàng đầu thế giới. Khách sạn “all-inclusive” đầu tiên tại Đông Nam Á – Rixos Phu Quoc cũng sắp đi vào hoạt động tại Hòn Thơm, hay sự ra mắt của Sunset Bazaar “thổi hồn” cho điểm đến với phiên chợ “tuyển chọn” những tên tuổi lớn nhất thế giới như tiệm bánh Eric Kayser. Đặc biệt, chuyến bay của thương hiệu mang tên đảo Ngọc Sun PhuQuoc Airways sẽ chính thức cất cánh từ 1-11-2025, đưa khách nội địa và quốc tế từ khắp Việt Nam đến với hòn đảo thiên đường của Việt Nam.

Thành tích của Phú Quốc trên tạp chí CN Traveler không chỉ là một giải thưởng, mà là sự ghi nhận cho hành trình chuyển mình toàn diện của đảo Ngọc. Từ một điểm đến ít trải nghiệm và không có tên tuổi trên bản đồ du lịch thế giới, Phú Quốc đã thực sự trở thành một “hiện tượng toàn cầu”, vượt cả Hawaii hay Maldives, và sẵn sàng cho APEC 2027.