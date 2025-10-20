Đề nghị nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá...lên 100 triệu đồng/người/ngày 20/10/2025 16:49

​(PLO)- Theo VCCI, nâng mức cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng chi tiêu cao, tăng cạnh tranh với thị trường ngầm.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

​Đề nghị nâng trần đặt cược lên 100 triệu đồng/ngày

​Theo VCCI, các doanh nghiệp ghi nhận việc nâng mức cược tối đa mỗi người chơi là tích cực. Mức nâng từ 1 triệu đồng (Nghị định 06/2017) lên 10 triệu đồng (Dự thảo) phù hợp với thay đổi thu nhập.

​Tuy nhiên, mức trần này vẫn bị coi là quá thấp so với thực tiễn thị trường. Mức này chưa đủ điều kiện để mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

​VCCI phân tích, phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đặt cược hợp pháp tại các quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi đặt cược cao.

​Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp tại Việt Nam không giới hạn mức đặt cược. Điều này khiến người chơi chuyển sang các nền tảng này để có trải nghiệm linh hoạt hơn.

​Việc này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý.

​Vì vậy, các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày.

​Hoặc ít nhất, cho phép áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược. Thay vì giới hạn tổng mức cược chung trong một ngày.

​Theo VCCI, nâng mức giới hạn sẽ giúp doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận khách hàng chi tiêu cao. Đồng thời, việc này tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm.

​Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý. Ví dụ như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, và cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực.

Kinh doanh cá cược. Ảnh minh họa

Đề xuất cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 50%

Dự thảo hiện hành quy định tổng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49%.

​VCCI cho rằng, mức giới hạn này chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực này đòi hỏi vốn lớn, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý quốc tế.

​Sự khác biệt giữa 49% (quyền thiểu số) và 50% (quyền cân bằng) tuy nhỏ về con số. Nhưng nó rất lớn về quyền kiểm soát và tâm lý nhà đầu tư.

​Do đó, VCCI kiến nghị nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 50%.

​Mức này đảm bảo cân bằng quyền lực giữa các bên. Nó cũng giúp doanh nghiệp giảm thủ tục hành chính vì không bị coi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

​Hơn nữa, việc nâng giới hạn này sẽ tạo thông điệp tích cực về chính sách mở cửa, thu hút đầu tư. Việt Nam đang cần vốn, công nghệ, kinh nghiệm từ nhà đầu tư quốc tế. Điều này để phát triển lĩnh vực còn mới mẻ và đặc thù này.

​Các doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện khung pháp lý. Đây là lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm nhưng đầy tiềm năng.

​Dự thảo lần này có nhiều điểm tiến bộ. Đặc biệt là cho phép đặt cược bóng đá quốc tế qua internet, mở rộng quảng cáo và nâng giới hạn đặt cược.

​Tuy nhiên, VCCI nhấn mạnh Bộ Tài chính cần xem xét kỹ các góp ý. Việc này để đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu quản lý nhà nước và khả năng vận hành thực tế của doanh nghiệp.

​VCCI khẳng định: “Chỉ khi doanh nghiệp hợp pháp cạnh tranh sòng phẳng với thị trường ngầm, Nhà nước mới đưa hoạt động đặt cược vào khuôn khổ. Việc này giúp kiểm soát hiệu quả, đảm bảo an ninh xã hội và tăng thu cho ngân sách”.