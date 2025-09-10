VCCI: Cần gỡ rào cản cho người bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử 10/09/2025 17:44

(PLO)- Theo VCCI, quy định tại dự thảo Luật Thương mại điện tử sửa đổi chưa làm rõ sự khác biệt giữa “nền tảng thương mại điện tử trung gian” và “mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử".

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi công văn đến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để góp ý cho Dự thảo Luật Thương mại điện tử (TMĐT) sửa đổi.

Theo VCCI, nhiều doanh nghiệp cho rằng hoạt động thương mại trên không gian số vô cùng đa dạng, tuy nhiên, dự thảo hiện tại dường như chủ yếu được thiết kế cho mô hình B2C (doanh nghiệp tới người tiêu dùng), trong khi trên thực tế còn nhiều mô hình khác như B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp), C2C (người tiêu dùng tới người tiêu dùng) và đặc biệt là mạng xã hội có hoạt động TMĐT.

Cần phân biệt rõ Sàn TMĐT và Mạng xã hội

Cụ thể, VCCI cho biết quy định tại dự thảo chưa làm rõ sự khác biệt giữa “nền tảng thương mại điện tử trung gian” (sàn TMĐT) và “mạng xã hội có hoạt động TMĐT). Với định nghĩa hiện tại một mạng xã hội rất dễ bị coi là một sàn TMĐT và phải gánh chịu toàn bộ các nghĩa vụ pháp lý nghiêm ngặt.

VCCI cho rằng điều này là không hợp lý, vì phần lớn mạng xã hội chỉ đơn thuần là nơi kết nối, chia sẻ thông tin, chứ không tham gia trực tiếp vào quá trình đặt hàng, thanh toán hay vận chuyển.

Do đó, VCCI đã đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi lại các định nghĩa một cách rạch ròi hơn.

Thứ nhất, VCCI đề nghị định nghĩa lại "Nền tảng TMĐT trung gian". Theo đó, một nền tảng chỉ nên được coi là sàn TMĐT khi có mục đích chính là đóng vai trò trung gian trong giao dịch và trực tiếp tham gia vào các khâu như đặt hàng, quản lý thanh toán, theo dõi đơn hàng, đồng thời có nhận thù lao hoặc hoa hồng từ các giao dịch đó.

Thứ hai, VCCI cũng đề xuất một định nghĩa riêng cho "Mạng xã hội hoạt động TMĐT". Đây là nền tảng có vai trò chính là kết nối người dùng để tương tác, chia sẻ thông tin, nhưng có kèm thêm một số tính năng có thể được sử dụng cho mục đích thương mại (như mở gian hàng, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết hoặc phát trực tiếp bán hàng).

Bên cạnh đó, dự thảo quy định mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử phải thực hiện các nghĩa vụ của nền tảng TMĐT trung gian nhưng một số nghĩa vụ là chưa thực sự phù hợp, cần cân nhắc.

Như nghĩa vụ liên quan đến đặt hàng trực tuyến, chỉ phù hợp nếu nền tảng có tích hợp chức năng này... Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng phân định dựa trên tính năng của nền tảng.

Doanh nghiệp thực hiện livetream quảng bá bán sản phẩm

Quy định về livestream bán hàng còn rộng

Dự thảo định nghĩa livestream bán hàng bao gồm cả hoạt động "giới thiệu, quảng cáo", các doanh nghiệp cho rằng định nghĩa tại dự thảo dường như quá rộng.

Việc cung cấp thông tin sản phẩm chỉ là bước đầu trong quá trình bán hàng, từ đó, người tiêu dùng có thể nghiên cứu sản phẩm, yêu cầu thêm thông tin hoặc so sánh với các sản phẩm khác… trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Hơn nữa, định nghĩa rộng như trên cũng bao gồm nhiều trường hợp không cần thiết điều chỉnh, như một nhãn hiệu livestream quá trình ra mắt sản phẩm mới (có tính cung cấp thông tin nhưng chưa kết hợp bán hàng).

Hoặc một người livestream quá trình chơi một game mới ra mắt trên thị trường (giới thiệu về sản phẩm game nhưng không cung cấp dịch vụ)…

VCCI cho rằng, việc giới thiệu sản phẩm chỉ là bước đầu, không phải lúc nào cũng dẫn đến hành vi mua bán tức thời.

Việc kiểm soát chỉ nên áp dụng đối với các hoạt động livestream có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến, nơi quyết định mua hàng diễn ra nhanh chóng và có nguy cơ rủi ro cao hơn.

Song song đó, dự thảo quy định yêu cầu nền tảng phải "kiểm soát theo thời gian thực" nội dung livestream bị các doanh nghiệp phản ánh là bất khả thi về mặt công nghệ.

Các nền tảng không thể dự đoán và ngăn chặn mọi hành vi của người dùng ngay lập tức.

VCCI đề nghị sửa đổi định nghĩa livestream bán hàng là hoạt động có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến trong đó, và trách nhiệm của nền tảng là xử lý vi phạm một cách kịp thời khi nhận được yêu cầu, thay vì kiểm soát theo thời gian thực.

Ảnh minh họa livestream mỹ phẩm

Gánh nặng chi phí từ quy định lưu trữ dữ liệu

Dự thảo cũng yêu cầu các nền tảng phải lưu trữ thông tin giao dịch, video livestream… trong thời gian từ một đến ba năm.

VCCI cho rằng quy định này tuy có mục đích tốt là để giải quyết tranh chấp nhưng lại chưa phù hợp với thực tiễn và tạo ra gánh nặng chi phí khổng lồ cho doanh nghiệp.

Đặc thù của giao dịch TMĐT là có giá trị không cao và diễn ra nhanh chóng. "Liệu người tiêu dùng có cần đến ba năm để khiếu nại cho một đơn hàng chỉ vài trăm ngàn đồng?" - VCCI đặt câu hỏi.

Trong khi đó, với số lượng giao dịch khổng lồ, chi phí lưu trữ dữ liệu trong thời gian dài sẽ là một gánh nặng rất lớn, có thể khiến doanh nghiệp phải tăng giá sản phẩm.

Để cân bằng lợi ích, VCCI đề nghị sửa đổi theo hướng: nền tảng có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý (ngắn hơn); sau đó, nền tảng cho phép người dùng tải về dữ liệu cá nhân của họ (nếu có nhu cầu) trước khi được phép xóa dữ liệu đó.