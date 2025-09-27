Đề xuất mới về đặt cược bóng đá quốc tế: Chuyên gia nhận định gì? 27/09/2025 10:53

(PLO)- Theo dự thảo nghị định mới của Bộ Tài Chính về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, người chơi có thể được tham gia đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng một ngày. Chuyên gia nói gì về quy định này?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế Nghị định 06 được ban hành cách đây 8 năm. Theo đó, cơ quan này trình Chính phủ mức đặt cược tối đa trong ngày, thay vì theo sản phẩm. Cụ thể, người chơi có thể được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng một ngày, thay vì 1 triệu đồng mỗi loại sản phẩm như hiện hành. Theo Bộ Tài Chính, việc giới hạn mức đặt cược tối đa giúp người chơi không sa đà quá mức vào trò đỏ đen khi mà thu nhập trung bình của người dân tăng lên, đời sống khấm khá hơn. Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TP.HCM trao đổi với PLO xung quanh quy định mới này.