Bộ Tài chính thông tin về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế 03/10/2025 18:58

(PLO)- Đại diện Bộ Tài chính đã chỉ ra nhiều điểm nghẽn khiến chưa có doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế nào được cấp phép, dù Nghị định 06/2017 đã được ban hành 8 năm.

Chiều 3-10, tại họp báo Bộ Tài chính thường kỳ quý III, phóng viên đặt câu hỏi tại sao vẫn chưa có doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá nào được cấp phép hoạt động, dù Nghị định 06/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đã được ban hành cách đây 8 năm?

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay đang tràn lan những doanh nghiệp kinh doanh hoạt động đặt cược bóng đá quốc tế hoạt động 'chui', quảng cáo khắp mạng xã hội.

Trả lời, Phó Vụ trưởng Vụ các định chế tài chính Nguyễn Hoàng Dương cho biết, đối với hoạt động kinh doanh đặt cược, Chính phủ đã ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định 06/2017 và các thông tư hướng dẫn.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua hoạt động kinh doanh đặt cược cũng có nhiều điểm nghẽn như quy định về các trận đấu đáp ứng đủ tiêu chí để được kinh doanh đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó. Hay các phương thức phân phối của loại hình kinh doanh đặt cược; quy định về quảng cáo và các pháp luật liên quan.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, thời gian vừa qua hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá cũng có nhiều điểm nghẽn. Ảnh minh họa: AI

Cũng tại họp báo, ông Dương đã đánh giá về tình hình kinh doanh casino sau 8 năm triển khai Nghị định 03/2017 của Chính phủ.

Ông Dương cho biết, từ khi Nghị định 03/2017 được ban hành, chỉ có các casino quy mô lớn với vốn đầu tư tối thiểu từ 2 tỉ USD trở lên được cấp phép hoạt động.

Cho đến nay, trên thị trường Việt Nam có 3 casino quy mô lớn được hoạt động, đó là casino ở Phú Quốc, Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) và casino ở Nam Hội An. Ngoài ra, Việt Nam cũng có 6 casino quy mô nhỏ được cấp phép hoạt động trước khi Nghị định 03/2017 có hiệu lực.

Ông Dương cho hay, sau 8 năm triển khai, việc phát triển casino với quy mô đầu tư lớn hơn 2 tỉ USD đã có tác dụng lan tỏa trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cũng như là thu hút, kết nối du lịch, dịch vụ.

Cùng với đó, đáp ứng yêu cầu của những người chơi đủ điều kiện và có nhu cầu chính đáng. “Trước đây người dân muốn chơi thì phải ra nước ngoài. Bây giờ họ có thể chơi ở Việt Nam. Đấy là những tác dụng rất là thiết thực”.

Mặt khác, phát triển casino cũng tạo ra công ăn việc làm tại địa phương, qua đó đóng góp vào việc mà phát triển kinh tế, xã hội.

Nói thêm, ông Dương cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát đánh giá việc thực hiện Nghị định 03/2017 để kịp thời xác định những vướng mắc trong thực tiễn triển khai thí điểm với người Việt .

Từ đó, sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi và doanh nghiệp kinh doanh casino.

Bổ sung thêm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng lĩnh vực kinh doanh casino bị ảnh hưởng mạnh mẽ và khủng khiếp của đại dịch Covid-19 từ năm 2019 đến nay. "Covid-19 ảnh hưởng quá lớn, đến mức doanh nghiệp kinh doanh casino được kinh doanh trong điều kiện thuận lợi nhất, nhưng vẫn lỗ”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Ngoài ra, Thứ trưởng cho biết, nhiều nước trên thế giới đã có sự thay đổi chính sách, theo hướng quản lý chặt chẽ người dân của họ sang nước khác chơi casino. “Người nước ngoài đến Việt Nam tham gia, sử dụng dịch vụ này gần như là không có”, Thứ trưởng nói và cho biết thêm, khó khăn còn đến từ quá trình chuyển đổi số, bất cập của các luật hiện hành… Thứ trưởng Chi cũng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu một cách tổng thể để tham mưu cho Chính phủ xây dựng luật cho lĩnh vực casino, cá cược, xổ số… trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.