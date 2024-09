Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An có tân chủ tịch 26/09/2024 19:04

(PLO)-Ông Trịnh Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hải Sơn đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An khóa IV

Chiều 26-9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An long trọng tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Doanh nghiệp đoàn kết - Long An Phát triển”.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An phát biểu tại đại hội. Ảnh: HD

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An thời gian qua. Với những kết quả mà cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã đạt được, ông cho rằng trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội cần quan tâm mang lại lợi ích chính đáng và thiết thực cho các thành viên, chứ không đơn thuần là bộ máy tổ chức nặng về hành chính.

Cần tham gia tích cực hơn nữa cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng các cơ chế, chính sách, cũng như bảo vệ quyền lợi cho các thành viên. Phát huy rõ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền, để phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, có những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp về các chủ trương chính sách, môi trường hoạt động đầu tư của tỉnh, để chúng tôi kịp thời điều chỉnh phù hợp hoặc kiến nghị Trung ương.

Ngoài ra, ông Được mong rằng, Hiệp hội cần trao đổi mang tính tâm sự, gợi mở đối với doanh nhân, doanh nghiệp, với phương châm “3 phải - 3 dám - 3 tăng”, cụ thể: 3 phải: Yêu quê hương, có gan, có trách nhiệm; 3 dám: Nghĩ lớn, kiên trì, đổi mới; 3 tăng: Sản xuất, công nghệ, doanh thu. Đồng thời Bí thư khẳng định: Thành công của mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hiện toàn tỉnh Long An có hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký trên 380.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách khuyến công, khuyến nông, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ, phát triển thị trường trong nước.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội. Ảnh: HD

Tham gia đại hội Hiệp hội doanh nghiệp lần IV có 300 hội viên chính thức, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 62 ủy viên. Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hải Sơn được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho Quỹ vì người nghèo và đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: HD

Tại Đại hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An đã thể hiện cam kết mạnh mẽ với cộng đồng bằng việc trao tặng 500 triệu đồng đóng góp cho Quỹ vì người nghèo và 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Long An thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, Hiệp hội cũng đóng góp 356 triệu đồng thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào thiệt hại do bởi bão số 3, khẳng định tinh thần tương thân tương ái.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Long An đã vinh danh và trao tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An đã có thành tích đóng góp tiêu biểu trong công tác phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An.