Nhạc sĩ, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long về với Chúa

Theo thông tin từ báo Công Giáo Và Dân Tộc, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long, tức nhạc sĩ Kim Long, đã qua đời ở tuổi 84 lúc 12 giờ ngày 17-6.

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long là một trong những gương mặt tiêu biểu và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống phụng vụ và âm nhạc Công giáo tại Việt Nam.

Ông sinh ngày 9 tháng 1 năm 1941 tại giáo xứ Bách Tính, tỉnh Nam Định (thuộc giáo phận Bùi Chu) và sớm được hun đúc trong bầu khí đạo đức và âm nhạc phong phú của miền Bắc Công giáo.

Năm 1954, sau biến cố di cư, gia đình linh mục chuyển vào Nam. Tại đây, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long theo học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô và bắt đầu hình thành con đường tu trì.

Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long được thụ phong linh mục vào năm 1968.

Nhận thấy năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, Giáo hội đã gửi linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long du học tại Học viện Thánh nhạc Giáo hoàng ở Rôma.

Tại đây, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long được đào tạo bài bản về bình ca, đối âm, hoà âm và nhạc lý phụng vụ. Ông tốt nghiệp xuất sắc vào năm 1972.

Trở về Việt Nam, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long không chỉ thi hành mục vụ tại giáo xứ Đức Hòa (Giáo phận Mỹ Tho), mà còn tham gia giảng dạy thánh nhạc tại nhiều chủng viện và học viện thần học trong cả nước như Trường đại học Đà Lạt, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn…

Sau năm 1975, linh mục tiếp tục dạy học tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM; các đại chủng viện Hà Nội, Huế, Sài Gòn; các hội dòng và giáo phận khắp nước.

Với tâm huyết và sự nghiêm cẩn trong âm nhạc, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long đã đào tạo nhiều thế hệ linh mục, tu sĩ và giáo dân yêu mến thánh nhạc, góp phần giữ gìn và phát triển một nền phụng vụ trang nghiêm, sâu lắng và mang đậm nét Việt Nam.

Ngay từ năm 17 tuổi, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long đã sáng tác bài hát đầu tay "Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa".

Kể từ đó, trong suốt hơn 60 năm miệt mài, ông đã để lại gia sản đồ sộ với hơn 4.000 bài thánh ca.

Các sáng tác của linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long trải dài khắp các mùa phụng vụ như Mùa Vọng, Giáng Sinh, Mùa Chay, Phục Sinh, Lễ Các Thánh, Đức Mẹ, kính Thánh Thể…

Trong đó, những ca khúc như Kinh Hòa Bình, Chúa không lầm, Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Mẹ đứng đó, Chúa gọi con về… đã trở thành giai điệu quen thuộc và thiêng liêng trong lòng người tín hữu Việt Nam, từ thành thị đến miền quê.

Nét đặc trưng trong thánh ca của linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân tộc với tinh thần phụng vụ hoàn vũ điều mà Giáo hội Việt Nam luôn trân trọng và hướng đến.

Không chỉ là người sáng tác, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long còn giữ nhiều vai trò quan trọng trong Giáo hội, như Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc và Tổng Thư ký Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Qua những chức vụ ấy, linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long đã góp phần định hướng và nâng cao chất lượng thánh nhạc Việt Nam sau Công đồng Vatican II.

Vào Noel 2007, tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, đêm thánh ca Ca lên đi - mừng Chúa Giáng sinh được tổ chức, nhằm giới thiệu những sáng tác thánh ca tiêu biểu của nhạc sĩ Kim Long.

Lễ nhập quan linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long diễn ra vào 8 giờ ngày 18-6, tại nhà riêng, 686/55 CMT8, phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lễ di quan 15 giờ ngày 18-6 về Trung tâm Mục vụ, 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Thánh lễ an táng vào 8 giờ sáng ngày 21-6, tại nhà thờ Thanh Đa, 801/67 XVNT, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sau Thánh lễ An táng, thi hài của linh mục Phêrô Nguyễn Kim Long sẽ được an táng tại khuôn viên Giáo xứ Đức Hòa, Đức Huệ, Long An.