1.000 xe buýt của Kim Long sẽ 'xuất khẩu' sang thị trường Thái Lan 10/12/2025 08:56

(PLO)- Mới đây, Công ty CP Kim Long Motor Huế và Công ty KIJSETTHI Mobility (Thái Lan) chính thức ký kết thỏa thuận mua bán 1.000 xe buýt.

Hai bên đã chính thức ký kết thỏa thuận mua bán, theo đó Kim Long Motor sẽ cung ứng 1.000 xe buýt các loại thương hiệu Kim Long cho KIJSETTHI Mobility, phục vụ thị trường Thái Lan.

Hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn lần này đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong hành trình đưa sản phẩm “Made in Vietnam” chinh phục thị trường quốc tế. Đồng thời khẳng định năng lực sản xuất những chiếc xe rất hiện đại và chất lượng của thương hiệu Kim Long. Từ đó, góp phần nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

1.000 xe buýt của Kim Long Motor Huế sắp 'xuất khẩu' sang thị trường Thái Lan.

Theo hợp đồng, Kim Long Motor sẽ cung ứng 1.000 xe buýt các loại cho thị trường Thái Lan. Bao gồm các dòng chủ lực: xe buýt 12m (động cơ đốt trong và thuần điện), xe bus 7.8m (động cơ đốt trong) và xe bus điện 7.5m.

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan.

Trong đó, các mẫu xe buýt điện (EV) 7.5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường. Nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng và cắt giảm đáng kể lượng khí thải, dòng xe này phù hợp với các yêu cầu của hệ thống giao thông xanh, đồng thời đáp ứng định hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch mà Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Toàn bộ sản phẩm xuất khẩu được sản xuất tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế với dây chuyền tự động hóa. Đặc biệt, năng lực sản xuất động cơ và các sản phẩm ô tô của Kim Long Motor được củng cố mạnh mẽ khi đưa vào hoạt động nhà máy aản xuất & hế tạo động cơ YUCHAI vừa khánh thành ngày 5-12-2025.

Việc tiếp tục mở rộng hoạt động tại Thái Lan với đơn hàng 1.000 xe buýt lần này đã khẳng định chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất của Kim Long Motor. Đồng thời củng cố mạnh mẽ sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại một thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hàng đầu khu vực. Đây là bước tiến quan trọng tạo thêm động lực để Kim Long Motor đẩy mạnh đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất – xuất khẩu xe thương mại hàng đầu Đông Nam Á.

Tiếp nối thành công đó, Kim Long Motor sẽ tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Trung Đông cùng nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.