Ông Kim Ngọc Thái làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long 19/11/2025 12:32

Sáng 19-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc, thông qua báo cáo chính trị và đề ra các chỉ tiêu, chương trình hành động trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029 đạt nhiều kết quả nổi bật

Ngay đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ban hành chương trình toàn khóa và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động hằng năm. Ban Thường trực cụ thể hóa bằng các kế hoạch triển khai phù hợp, đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.

MTTQ tỉnh tổ chức 2.363 cuộc gặp gỡ, đối thoại; triển khai điều tra xã hội học tại 19 dự án. Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo được quan tâm, các tổ chức tôn giáo đóng góp hơn 50 tỉ đồng cho an sinh xã hội...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện với 121 nội dung giám sát và 201 cuộc phản biện; góp ý 317 dự thảo văn bản. Ban Thanh tra nhân dân giám sát 335 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 947 vụ việc. Hoạt động hòa giải đạt tỉ lệ 83% vụ hòa giải thành.

Các phong trào thi đua và cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả: hỗ trợ xóa 14.738 nhà tạm, vận động trao 275.594 suất quà Tết trị giá hơn 105,3 tỉ đồng; Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận 95,5 tỉ đồng và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.264 căn nhà...

MTTQ các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 855 học viên. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai theo quy chế nhiệm kỳ 2024–2029.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, tầm quan trọng của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Ông nhấn mạnh MTTQ cần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần dân; đa dạng hóa hình thức tập hợp, phát huy các nguồn lực xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

MTTQ phải nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận; đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh; triển khai hiệu quả các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phong trào đoàn kết sáng tạo và biểu dương gương điển hình tiên tiến.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu mở rộng công tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào tham gia các hoạt động đầu tư, an sinh; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, uy tín, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, giám sát xây dựng Đảng và chính quyền các cấp

12 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị với chủ đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chung sức xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội thống nhất đánh giá kết quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, rút ra năm bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, 12 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025–2030. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp xã thực hiện mỗi quý một kết quả lớn, phấn đấu mỗi năm hai đột phá.

Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa I là 120 vị. Đại hội đã hiệp thương cử 107 vị tham gia Ủy ban; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; còn khuyết 13 vị, gồm 11 người đứng đầu tổ chức thành viên, một cá nhân tiêu biểu và một phó chủ tịch.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I hiệp thương cử 14 vị vào Ban Thường trực (chủ tịch và 13 phó chủ tịch) và ba phó chủ tịch không chuyên trách. Đại hội giao tiếp tục kiện toàn nhân sự khi đủ điều kiện.

Đại hội hiệp thương cử 20 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự bị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.