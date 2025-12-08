​Kia tung 'át chủ bài' đấu xe xăng: SUV điện giá rẻ, chạy 350 km/lần sạc 08/12/2025 18:08

​(PLO)- Kia sẽ ra mắt phiên bản thương mại của mẫu crossover điện EV2 vào ngày 9-1-2026, tại Triển lãm Ô tô Brussels.

Chiếc SUV cỡ nhỏ này sẽ là mẫu xe nhỏ nhất trong dòng xe điện của Kia. EV2 dự kiến sẽ được bán trên khắp châu Âu và một số thị trường khác trong năm 2026.

Kia EV2 sắp ra mắt: SUV điện nhỏ nhất, giá rẻ nhất của thương hiệu này. Ảnh: Kia



EV2 sẽ được sản xuất tại châu Âu để phục vụ khách hàng khu vực này. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy phần mũi xe vuông vắn, thân xe có đường cong mềm mại. Phần mui sau hơi dốc và có cánh gió phía trên cửa hậu. Đèn chạy ban ngày qua hình ảnh trông tương tự bản concept nhưng không hoàn toàn giống hệt.

​Kia mô tả EV2 là mẫu xe "rộng rãi, có thể điều chỉnh được". Tuy nhiên, chi tiết về nội thất, ghế ngồi và khoang hành lý sẽ chỉ được tiết lộ tại buổi ra mắt ở Brussels. Hiện tại, EV2 được xác định nằm ở phân khúc thấp nhất trong danh mục xe điện của Kia. Đây là mẫu crossover cỡ nhỏ, hướng đến khách hàng đô thị muốn trải nghiệm xe điện mà không cần một chiếc xe quá khổ.

​Về phần cứng, EV2 có liên hệ chặt chẽ với Hyundai Inster. Cả hai dùng nền tảng 400 volt từ kiến trúc xe nhỏ của tập đoàn, thay vì nền tảng E-GMP 800 volt trên các mẫu lớn hơn như EV6 hay EV9.

​Inster cung cấp tùy chọn pin 39 kWh và 46 kWh, phạm vi hoạt động từ 327 đến 369 km. Động cơ lớn hơn của mẫu xe này sản sinh công suất 84 kW, tương đương khoảng 113 mã lực.

​Kia chưa xác nhận chi tiết hệ truyền động, nhưng EV2 dự kiến có kích thước pin tương tự và dùng một động cơ điện dẫn động cầu trước. Dù kiểu dáng gợi ý khả năng dẫn động bốn bánh, EV2 sẽ chỉ có dẫn động cầu trước. Điều này áp dụng ngay cả khi các biến thể thể thao GT được giới thiệu sau này.

​Kiến trúc điện 400 volt hỗ trợ sạc nhanh DC. Dù chậm hơn hệ thống 800 volt trên các xe đắt tiền, nó phù hợp với chi phí phân khúc này và tương thích hầu hết bộ sạc công cộng.

​Giá bán tại châu Âu dự kiến khởi điểm khoảng 30.000 euro (tương đương khoảng 914 triệu đồng).

​Thách thức đối với mẫu xe này là cơ sở hạ tầng sạc chưa đồng bộ ngoài các đô thị lớn. Bên cạnh đó là lo ngại về phạm vi hoạt động tối đa khoảng 350 km và khoảng cách giá giữa EV2 với xe xăng cùng cỡ như Sonet.

​Hyundai và Kia thường chờ tín hiệu nhu cầu rõ ràng trước khi vào phân khúc mới. Hiện họ vẫn tập trung vào các mẫu biên lợi nhuận cao như Ioniq 5 và EV6. Trừ khi phân khúc xe điện nhỏ phát triển mạnh, EV2 có thể chỉ giới hạn ở châu Âu và vài thị trường phát triển trong ngắn hạn.

​Dù vậy, EV2 vẫn là phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Kia. Xe gia nhập danh mục cùng EV3, EV4, EV5, EV6 và EV9, bao phủ hầu hết các phân khúc kích thước và giá cả.

​Với khách châu Âu, EV2 là lựa chọn thiết thực để tiếp cận dòng xe điện Kia. Xe có phạm vi hoạt động đủ cho nhu cầu hàng ngày và kích thước phù hợp với đô thị đông đúc.