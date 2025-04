Kia 'tung chiêu': Ưu đãi đến 50 triệu đồng đặc biệt với xe Hybrid 11/04/2025 10:19

Kia Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt cao nhất lên đến 50 triệu đồng cho nhiều dòng xe nhân dịp 30-4 và 1-5 năm nay, trong đó cao nhất dành cho xe Kia New Carnival Hybrid. Chương trình bao gồm ưu đãi giá và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Cụ thể, Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt cho mẫu xe SUV cao cấp Kia New Carnival Hybrid được áp dụng mức ưu đãi giá cao nhất lên đến 50 triệu đồng; các phiên bản Diesel được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất.

Loạt xe Kia ưu đãi lên đến 50 triệu đồng. Ảnh: TN

Với Kia Sorento, mức ưu đãi giá 10 triệu đồng được áp dụng tùy theo phiên bản, sau ưu đãi mẫu xe có giá bán chỉ từ 954 triệu đồng.

Mẫu xe Kia Sportage nhận được 1 năm bảo hiểm vật chất tùy theo phiên bản. Sau ưu đãi, chỉ từ 819 triệu đồng khách hàng đã có thể sở hữu mẫu SUV này.

Hai mẫu xe SUV đô thị Kia New Seltos và Kia New Sonet được áp dụng chung mức ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất, riêng New Sonet được ưu đãi giá thêm 5 triệu đồng (tùy theo phiên bản).

Các mẫu xe sedan của Kia cũng được áp dụng ưu đãi giá và quà tặng bảo hiểm vật chất. Trong đó, 2 phiên Premium và Luxury của Kia K5 đều được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Sau ưu đãi, giá bán mới của Kia K5 chỉ từ 839 triệu đồng.

Với Kia K3, phiên bản 1.6 Turbo được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Nhóm sedan và hatchback gồm Kia Soluto và Kia Morning cũng nhận được ưu đãi giá 10 triệu đồng, tùy theo phiên bản.