Bộ Công an trả lời về kiến nghị bổ sung quy định cụ thể về điều kiện điều khiển xe đạp điện 10/04/2025 19:10

(PLO)-Website của Bộ Công an có trả lời liên quan đến kiến nghị bổ sung quy định cụ thể về điều kiện điều khiển xe đạp điện của cử tri tỉnh Long An.

Cử tri tỉnh Long An cho rằng, xe đạp điện đang ngày càng phổ biến do tính tiện dụng, dễ điều khiển. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của loại phương tiện này khá nhanh, trong khi đó hiện nay chưa có quy định về độ tuổi đối với người điều khiển. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn, nhất là khi người điều khiển xe đạp điện phần lớn là học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia giao thông.

Cử tri kiến nghị cần sớm nghiên cứu, ban hành bổ sung quy định cụ thể về điều kiện điều khiển xe đạp điện, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn do phương tiện này gây ra.

Cử tri tỉnh Long An kiến nghị về việc bổ sung quy định cụ thể về điều kiện điều khiển xe đạp điện. Ảnh: HUỲNH DU

Về nội dung này, Bộ Công an trả lời, như sau:

Thời gian qua, việc sử dụng xe đạp điện tham gia giao thông ngày càng phổ biến, nhất là lứa tuổi học sinh; bên cạnh đó, tình trạng học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy, xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…, gây nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, Bộ Công an tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21-12-2023 về “tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm để góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh.

Thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2024 ngày 15-11-2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, quy định các điều kiện về phương tiện tham gia giao thông, về sức khoẻ của người điều khiển phương tiện và các quy định liên quan đến giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người điều khiển loại phương tiện này để đảm bảo điều khiển xe thô sơ, trong đó gồm cả xe đạp điện tham gia giao thông được an toàn, như: quy định điều kiện hoạt động của xe thô sơ là phải có hệ thống, bộ phận hãm có hiệu lực; có bộ phận phát âm thanh cảnh báo (còi, chuông); có đèn chiếu sáng hoặc tấm phản quang phía trước, phía sau phải có đèn tín hiệu hoặc tấm phản quang.

Theo Bộ Công an, các quy định trên sẽ nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.