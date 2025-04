Kia phát triển động cơ xăng mạnh mẽ cho xe điện và hybrid 12/04/2025 08:46

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất từ sự kiện Kia CEO Investor Day 2025 là thông báo về dự án xe bán tải điện mới dành cho thị trường. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc này cũng chia sẻ một thông tin thú vị khác: họ đang nghiên cứu một động cơ xăng mô-đun mới, có khả năng cung cấp năng lượng cho cả xe chạy xăng thông thường và xe hybrid.

Kia hiện phát triển động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.5 lít mới, động cơ này sẽ sử dụng cho cả xe chạy xăng thông thường (ICE), xe hybrid và cũng là máy phát điện cho xe điện. Ảnh: Kia.

Đặc biệt, động cơ tăng áp 4 xi-lanh này còn được thiết kế để hoạt động như một máy phát điện cho các dòng xe điện tầm xa (EREV) sắp ra mắt của Kia.

Động cơ 2.5T-GDI mới, được giới thiệu trong hình ảnh chính thức, hứa hẹn cải thiện hiệu suất nhiệt thêm 5% so với động cơ hiện hành. Kia cũng công bố rằng công suất của động cơ mới sẽ tăng khoảng 12%, do đó, nhiều khả năng công suất tối đa sẽ vượt quá 300 mã lực. Để so sánh, động cơ 2.5T-GDI hiện tại đang sản sinh công suất 281 mã lực trên mẫu Sorento và 290 mã lực trên mẫu K5 GT. Mô-men xoắn cực đại của động cơ mới cũng được kỳ vọng sẽ vượt qua con số 311 lb-ft (khoảng 422 Nm) hiện tại.

Đối với các mẫu xe hybrid, Kia khẳng định động cơ mới sẽ mang lại khả năng tăng tốc tốt hơn và quá trình chuyển đổi giữa động cơ điện và động cơ xăng diễn ra mượt mà hơn. Ngoài ra, các mẫu xe điện EREV cũng sẽ được hưởng lợi từ thiết lập hybrid mới, với mức cải thiện hiệu suất dự kiến là 4%.

Kia chưa tiết lộ nhiều chi tiết về hệ thống EREV, mà chỉ đề cập rằng hệ thống này sẽ sử dụng "hệ thống phát điện hiệu suất cao, dựa trên mô-đun máy phát điện chạy bằng động cơ xăng 2.5 lít mới".

Về cơ bản, động cơ xăng sẽ được sử dụng để nạp điện cho pin, mà không có bất kỳ kết nối cơ học trực tiếp nào với bánh xe. Công nghệ này tương tự như hệ thống E-Power của Nissan, Ramcharger của Ram và hệ thống REx trên mẫu BMW i3. Các mẫu xe tải Scout mới cũng dự kiến được trang bị động cơ xăng để mở rộng phạm vi hoạt động.

Hệ thống truyền động mới, bao gồm cả động cơ xăng và các hệ thống hybrid/EREV, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đạt mục tiêu doanh số hàng năm 4,19 triệu xe vào năm 2030 của Kia. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nếu so với doanh số kỷ lục 3,1 triệu xe được ghi nhận trong năm trước.

Để đạt được mục tiêu này, Kia dự kiến ra mắt 15 mẫu xe điện và 10 mẫu xe hybrid (bao gồm cả xe hybrid cắm điện) vào cuối thập kỷ này. Đồng thời, hãng xe Hàn Quốc cũng sẽ tăng công suất sản xuất toàn cầu thêm 17%, lên mức 4,25 triệu xe.

Đến năm 2030, Kia ước tính doanh số xe điện đạt 1,26 triệu chiếc, doanh số xe hybrid/PHEV đạt 1,07 triệu chiếc, và doanh số xe chạy hoàn toàn bằng xăng hoặc dầu diesel còn lại 1,86 triệu chiếc. Trong đó, xe tải điện dành cho thị trường Mỹ được dự kiến đóng góp 90.000 chiếc mỗi năm, và mẫu bán tải Tasman được kỳ vọng đạt doanh số 80.000 chiếc mỗi năm.