TP.HCM và Hà Nội sẽ siết xe xăng, chủ xe Honda Lead và Dream đời cũ nhanh chân 'chốt' xe điện 11/02/2026 19:39

(PLO)-Trong sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại TP.HCM, khu thẩm định xe xăng cũ có nhiều hồ sơ đã được hoàn tất ngay trong ngày.

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2, sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại TP.HCM đã thu hút hàng nghìn lượt khách hàng. Với nhiều người, chỉ một vòng lái thử và vài phút so chi phí là đủ để “xuống tiền” chốt xe điện đi Tết.

“Đi mua đồ, ai ngờ mua thêm… xe máy điện”

Tiếp tục mô hình đã được tổ chức trong hai tuần trước, khuôn viên sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại EMart Phan Huy Ích (TP.HCM) được chia làm 3 cụm khu vực. Đầu tiên là khu trưng bày dải sản phẩm mới gồm Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025, Vero X…

Khu lái thử là nơi khách hàng được trực tiếp cầm lái, cảm nhận khả năng vận hành của các mẫu xe máy điện VinFast. Trong khi đó, khu thẩm định xử lý hồ sơ sẽ là nơi hỗ trợ định giá xe xăng cũ và đề xuất phương án đổi ngay tại chỗ.

Dù thời tiết nắng nóng, sự kiện vẫn thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM. Ảnh: ĐH

Thời tiết nắng nóng tại TP.HCM cũng không ngăn được dòng người đổ về sự kiện. Từ sáng sớm, chị Bảo Trân đã đến sự kiện để tìm hiểu, lái thử và chốt được một chiếc Evo Grand. Chị chia sẻ, ngay từ những hình ảnh đầu tiên, chị đã ấn tượng với thiết kế bắt mắt của mẫu xe điện của VinFast. Tới khi được trải nghiệm thực tế, chị càng cảm thấy hài lòng bởi khả năng vận hành linh hoạt của Evo Grand.

“Tôi chọn Evo Grand vì xe đẹp, nhỏ gọn và rất dễ điều khiển, lái thử ưng nên tôi chốt luôn”, chị Trân chia sẻ về lý do chốt xe.

Chị Bảo Trân (phải) chốt Evo Grand sau khi chạy thử tại sự kiện. Ảnh: ĐH

Trong khi đó, chị Huyền Nga (phường Tân Sơn) đã quyết định chọn VinFast Evo Lite Neo dù chỉ tình cờ nhìn thấy và ghé qua sự kiện. Bản thân chị ban đầu cũng chưa có ý định đổi xe.

“Tôi dự định đi EMart mua đồ nhưng thấy sự kiện nên ghé vào luôn. Sau một hồi tham khảo, tôi đã mua Evo Lite Neo vì giá tốt, không cần bằng lái nên cả con tôi cũng có thể sử dụng chung”, chị hồ hởi kể lại.

Bất chấp đường xa, từ Củ Chi, anh Nguyễn Minh Tấn đến sự kiện và gần như không đắn đo khi chốt mẫu VinFast Feliz 2025. Anh cho biết đến sự kiện để hiểu, trải nghiệm các mẫu xe điện và có cái nhìn khách quan hơn về xu thế chuyển đổi xanh.

“Tôi thích mẫu Feliz vì kiểu dáng đẹp, cao ráo. Tôi chọn xe điện vì đây là xu thế của tương lai, bản thân xe điện cũng có nhiều ưu điểm mà đến khi trải nghiệm, quyết tâm chuyển đổi của tôi càng được củng cố”, anh chia sẻ.

Khách hàng “chốt đơn không cần nghĩ”

Khu thẩm định xe xăng cũ cũng có không khí sôi động không kém. Nhiều hồ sơ đã được hoàn tất ngay trong ngày đầu tiên nhờ mức định giá hợp lý, thủ tục nhanh gọn. Anh Tuấn là một trong những khách hàng như vậy. Để lấy chiếc Evo Grand cho con gái, anh Tuấn mang hai xe xăng cũ đến và có được một mức định giá rất ưng ý.

“Chiếc Honda Lead và Dream đời cũ của tôi được định giá tổng cộng 11 triệu. Cộng thêm phần trợ giá của đại lý, việc đổi sang xe điện cho con gái trở nên nhẹ nhàng về tài chính”, anh vui vẻ kể lại.

Chiếc xe xăng của anh Tuấn được kiểm định tại sự kiện. Ảnh: ĐH

Chính sách thu xe cũ được xem là cú hích giúp khách ra quyết định chuyển đổi phương tiện. Sự kiện cũng ghi nhận nhiều trường hợp các tài xế công nghệ đến trải nghiệm và chốt chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện. Nhiều bác tài khẳng định, yếu tố tiết kiệm của xe điện là lý do quan trọng giúp người làm dịch vụ có thêm thu nhập. Ngoài ra, người dùng Việt ngày càng ưu tiên phương tiện xanh, chất lượng tốt, thay vì những chiếc xe xăng cũ, khả năng vận hành kém và phát thải. Đặc biệt, nhiều tài xế cho rằng, mức giá để mang xe điện về nhà đang vô cùng tốt, với nhiều lựa chọn tài chính linh hoạt.

Nhiều tài xế xe công nghệ đến sự kiện với mong muốn sớm chốt các mẫu xe máy điện VinFast ngay trước Tết. Ảnh: ĐH

Theo đó, người mua xe được giảm 6% giá trị xe trong chương trình Mãnh liệt vì tương lai Xanh, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), miễn phí sạc đến hết tháng 5-2027. Từ 1-2 đến 31-3-2026, chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” còn mở cơ hội trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand.

Đặc biệt, khách hàng cũng có thể thoải mái lái xe về nhà mà không cần chuẩn bị tài chính với chương trình “Mua xe 0 đồng”, không yêu cầu vốn đối ứng đang được áp dụng. Đây là chương trình thuyết phục được nhiều khách hàng khi vừa sớm có xe trong dịp Tết, vừa không lo áp lực tài chính trong những ngày cuối năm.

Với các hoạt động hấp dẫn, ngày hội “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tiếp tục chứng tỏ sức nóng và mức độ quan tâm lớn của người dân với xe điện VinFast. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 8-2 tại TP.HCM, Đắk Lắk và Cà Mau.