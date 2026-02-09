VinFast chính thức lên tiếng về việc được miễn phí sạc pin 3 năm 09/02/2026 10:44

(PLO)- Tất cả khách hàng cá nhân mua xe từ ngày 10-2-2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10-2-2029.

Ngày 9-2-2026, tiếp nối chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.

Nhiều tài xế có ý định chuyển đổi sang xe điện VinFast vì ưu đãi sạc pin khủng. Ảnh: ĐH

Theo khảo sát của PV, trước đó thông tin miễn phí sạc pin lên tới 3 năm đã được "cánh tài xế" truyền tai nhau nhưng vẫn còn chưa có thông tin chính xác từ VinFast. Cho đến hôm nay, VinFast thông tin chính thức trên các hệ thống. Việc “ưu đãi chồng ưu đãi siêu khủng” cho khách hàng cả cũ và mới khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và tầm vóc khác biệt của hãng xe quốc dân Việt Nam - VinFast.

Theo đó, với ô tô điện, tất cả khách hàng cá nhân mua xe từ ngày 10-2-2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10-2-2029, tối đa 10 lần/tháng (tương ứng với quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km/tháng, là mức trung bình một khách hàng thông thường đang sử dụng hiện nay). Các trường hợp mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần, trong đó VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng, GSM hỗ trợ các lần còn lại.

Với các khách hàng mua xe trước thời điểm 10-2-2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin sẽ được nâng lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe, tối đa 10 lần/tháng đối với khách hàng cá nhân, và không giới hạn số lần đối với khách hàng cá nhân đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Đối với các dòng xe máy điện đổi pin sẽ bán ra thị trường trong thời gian tới, VinFast sẽ miễn phí đổi pin 20 lần/tháng. Ảnh: ĐH

Với các khách hàng tiên phong mua xe trong giai đoạn đầu hiện vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng các chính sách theo từng thời điểm ban hành khác nhau, VinFast sẽ chọn chính sách có lợi hơn cho khách hàng để áp dụng.

Đối với các dòng xe máy điện đổi pin sẽ bán ra thị trường trong thời gian tới, VinFast sẽ miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30-6-2028. Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian trên, trong đó VinFast hỗ trợ 20 lần/tháng, phần còn lại sẽ được GSM hỗ trợ.

Thông qua món quà Tết đặc biệt giá trị và ý nghĩa, VinFast mong muốn góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng xe cho khách hàng, qua đó tạo động lực mạnh mẽ và xóa bỏ các rào cản để đông đảo người dân Việt Nam có cơ hội chuyển đổi sang xe điện.

Chính sách miễn phí sạc pin lên tới 3 năm và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho khách hàng sử dụng ô tô, xe máy điện VinFast trên toàn quốc là món quà Xuân Bính Ngọ ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi tới khách hàng thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Với sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của đông đảo khách hàng, VinFast đã bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025, trở thành thương hiệu số một ở cả thị trường ô tô và xe máy điện tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ còn tạo ra nhiều thành tựu lớn hơn nữa trong thời gian tới. Bà Dương Thị Thu Trang Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu

Hiện tại, ngoài ưu đãi miễn phí sạc và đổi pin, VinFast đang triển khai một loạt ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cho khách hàng thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng; được hỗ trợ trực tiếp 6-10% giá xe đối với tất cả các dòng ô tô, xe máy điện; đồng thời được bảo hành chính hãng với chính sách tốt nhất thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý phân phối chính hãng gần nhất, truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc tổng đài CSKH 1900 23 23 89.