Canada bãi bỏ quy định xe điện và thay đổi chiến lược ô tô mới 08/02/2026 15:58

(PLO)- Chính phủ Canada đang thu hẹp quy mô các kế hoạch điện khí hóa và giảm sự phụ thuộc thương mại vào Hoa Kỳ.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã giới thiệu một chiến lược ô tô mới. Mục tiêu nhằm khuyến khích sản xuất xe hơi "made in Canada" và tận dụng năng lực hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo để chế tạo những chiếc xe tương lai.

Canada bãi bỏ quy định xe điện và thay đổi chiến lược ô tô mới. Ảnh: Carscoops.



Trong nỗ lực này, quốc gia này đang xem xét lại quy định về xe điện một lần nữa. Mục tiêu là hợp lý hóa các chính sách giảm phát thải và đưa Canada đi theo con đường đạt 75% doanh số bán hàng từ xe điện vào năm 2035. Con số này sẽ tăng lên 90% vào năm 2040. Đây là sự thay đổi đáng chú ý vì trước đó quốc gia này đặt mục tiêu đạt 100% vào năm 2035.

Hơn nữa, Canada đang bãi bỏ Tiêu chuẩn về Khả năng Cung cấp Xe Điện và tăng cường các tiêu chuẩn khí thải. Chính phủ cho biết điều này cho phép các nhà sản xuất sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để đáp ứng sở thích của người tiêu dùng trong ngắn hạn.

Ưu đãi cho người dân hướng tới lối sống xanh

Trong khi quốc gia này đang kìm hãm quá trình chuyển đổi sang xe điện, họ vẫn khuyến khích người dân mua xe bằng một chương trình mới kéo dài 5 năm.

Các ưu đãi dành cho cá nhân và doanh nghiệp để chuyển sang xe xanh khá cụ thể. Xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu đủ điều kiện nhận ưu đãi đến 5.000 CAD (3.658 USD). Xe hybrid cắm điện có thể nhận mức hỗ trợ đến 2.500 CAD (1.829 USD).

Mức giá trần đối với xe từ các quốc gia có thỏa thuận thương mại tự do với Canada là 50.000 CAD (36.574 USD). Tuy nhiên, xe điện (EV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) sản xuất tại Canada không áp dụng mức giá trần này.

Để khuyến khích sử dụng xe điện, Canada sẽ đầu tư 1,5 tỉ đô la Canada (1,1 tỉ đô la Mỹ) cải thiện hạ tầng sạc. Mục tiêu là giúp người lái xe sạc xe thuận tiện hơn trên khắp cả nước.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và công nhân

Chính phủ đang dành ra tới 3,1 tỉ đô la Canada (2,3 tỉ đô la Mỹ) để giúp ngành công nghiệp ô tô thích ứng và đa dạng hóa thị trường mới. Sẽ có các ưu đãi thuế khuyến khích công ty đầu tư vào xe điện và công nghệ sạch.

Thêm vào đó, quốc gia này đặt mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh bằng cách thưởng cho các công ty sản xuất tại Canada. Họ cũng duy trì thuế đối kháng đối với hàng nhập khẩu ô tô từ Hoa Kỳ và tìm cách thúc đẩy nhập khẩu từ các nguồn khác.

Trung Quốc đang đóng vai trò trung tâm vì xe cộ sẽ được nhập khẩu từ nước này trong tương lai gần. Canada hy vọng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ thiết lập nhà máy tại nước này. Điều này có thể lấp đầy khoảng trống do các hãng xe Mỹ để lại khi họ chuyển sản xuất về nước.

Để bảo vệ công nhân ngành ô tô, Canada công bố chương trình trợ cấp "Chia sẻ việc làm". Chính sách này giúp giữ chân người lao động và ngăn ngừa sa thải. Quốc gia này cũng đầu tư 570 triệu đô la Canada (417 triệu đô la Mỹ) hỗ trợ đào tạo lại kỹ năng cho 66.000 người.

Thuế quan của Mỹ thúc đẩy Canada tìm đối tác mới

Hiện hơn 90% xe hơi và 60% phụ tùng sản xuất tại Canada được xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đây là vấn đề lớn vì xe hơi Canada phải chịu thuế suất 25% tại Mỹ kể từ tháng Tư (đối với các bộ phận không phải của Mỹ).

Quốc gia này cho rằng thuế quan đang đe dọa ngành sản xuất ô tô và 125.000 việc làm trực tiếp. Do đó, Canada đang tìm cách phát triển nền kinh tế độc lập hơn để xuất khẩu sang các thị trường mới.

Ông Carney cho biết: "Chính phủ mới của Canada đang chuyển đổi căn bản nền kinh tế của chúng ta. Chúng tôi chuyển từ phụ thuộc một đối tác duy nhất sang một nền kinh tế mạnh mẽ, độc lập và có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động toàn cầu".