Canada bất ngờ cấm xe ô tô có công nghệ tự lái 17/04/2024 14:11

Được biết, mới đây chính quyền tỉnh British Columbia của Canada đã ban hành một tuyên bố nêu rõ lệnh cấm xe ô tô có công nghệ tự lái, để bảo vệ những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương, chẳng hạn như người đi bộ và người đi xe đạp.

British Columbia là một tỉnh cực Tây của Canada, đã cấm tất cả các ô tô được trang bị công nghệ tự lái cấp độ 3 trở lên. Ảnh: Carbuzz.

Công nghệ tự lái gần đây đã bị chỉ trích nặng nề, với nhiều vụ tai nạn gây lo ngại về an toàn. Tại Hoa Kỳ, Cruise do GM hậu thuẫn đã bị mất giấy phép vận hành xe tự lái do một số sự cố nghiêm trọng, bao gồm cả việc va chạm với một phương tiện khẩn cấp đang ứng phó.

Nhiều chuyên gia và người trong ngành cho rằng chúng ta cần thêm thời gian để chuẩn bị cho công nghệ xe tự lái này tốt hơn. Tuy nhiên, British Columbia đã tiến một bước xa hơn và không chỉ cấm lái xe cấp độ 3 mà còn cấm bất kỳ phương tiện nào có công nghệ này hoạt động trên đường của họ. Điều đáng chú ý là hiện tại không có ô tô nào ở Canada có khả năng lái xe Cấp độ 3.

Theo luật quy định của quốc gia này việc điều khiển phương tiện có tính năng tự hành Cấp độ 3, 4 hoặc 5 hiện là vi phạm. Những người vi phạm các quy định sẽ phải đối mặt với hình phạt tối thiểu là 368 USD (khoảng 9 triệu đồng) và 3 điểm phạt, mức phạt tối đa là 2.000 USD (khoảng 49 triệu đồng) và sáu tháng tù. Xe tự lái Cấp 1 và Cấp 2, bao gồm các tính năng an toàn như hỗ trợ chuyển làn, vẫn được phép trên đường British Columbia.

Tất nhiên, lệnh cấm này không nhằm mục đích tồn tại vĩnh viễn và chính quyền tỉnh cho biết cần phải thử nghiệm thêm trước khi công nghệ tự lái có thể được sử dụng trên đường công cộng thực sự an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

Tuyên bố chính thức cho biết: “Các phương tiện tự lái tự động hóa cao vẫn là một công nghệ giao thông mới và đang phát triển. Cần phải thử nghiệm và phát triển chính sách thêm trước khi các phương tiện tự lái Cấp 3 trở lên được coi là an toàn và có thể bắt đầu được phép sử dụng công cộng trên đường”.

Được biết, trong khi nhiều người có thể coi luật này là cản trở sự phát triển, tỉnh British Columbia Canada muốn đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp, người lái xe quá thoải mái với tính năng hỗ trợ lái xe bán tự động.

Gần đây, NTSB phát hiện ra rằng một vụ tai nạn chết người xảy ra vào tháng 2 khi đang sử dụng tính năng hỗ trợ lái xe rảnh tay. Điều này cho thấy công nghệ này chưa sẵn sàng để sử dụng rộng rãi và con người chưa thực sự biết cách sử dụng các hệ thống này như dự định.

Đầu năm nay, thành phố San Francisco đã kiện các cơ quan quản lý của California Mỹ về quyết định cho phép Waymo vận hành robotaxis trong thành phố. Các quan chức San Francisco vào thời điểm đó cho biết họ muốn Ủy ban Tiện ích Công cộng California tạm dừng các thử nghiệm xe công nghệ tự lái cho đến khi các quy định an toàn có thể được đánh giá lại.