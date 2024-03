(PLO)- Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã giảm 70% các cuộc thử nghiệm xe tự hành bởi vì do giám sát an ninh của Mỹ.

Mặc dù, vẫn còn rất nhiều phương tiện cần được thử nghiệm tự hành của các công ty Trung Quốc trên đường phố California nhưng do giám sát về an ninh nên đã phải giảm, dữ liệu từ tiểu bang cho thấy rằng năm 2023 những mẫu xe tự hành chúng đã đi được ít km hơn nhiều so với năm 2022.

Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã giảm 70% các cuộc thử nghiệm xe tự hành bởi vì do giám sát an ninh của Mỹ. Ảnh: Carscoops.

Năm ngoái, các công ty Trung Quốc Pony.ai, WeRide, Baidu, AutoX và Didi Global đã ghi lại khoảng 124.000 dặm (tương đương 200.000 km) lái xe trên khắp tiểu bang, giảm khoảng 70% kể từ năm 2022. Trong số này, WeRide là công ty duy nhất một người được phép thực hiện các bài kiểm tra mà không có người lái xe an toàn ngồi sau tay lái. Pony.ai ghi được nhiều dặm nhất nhưng con số của nó đã giảm 82% so với năm 2022 trong khi con số ở AutoX và Didi giảm mạnh lần lượt là 84% và 90%.

Thông tin từ Bộ phương tiện cơ giới California tiết lộ rằng trong trường hợp của AutoX, chỉ 13 trong số 44 xe thử nghiệm tự lái mà hãng đã đăng ký đã được sử dụng vào năm 2023 và nhiều chiếc trong số đó đã chạy chưa đến 10 dặm (16 km) mỗi chiếc. Chỉ có ba chiếc được lái hơn 100 dặm (160 dặm) với một chiếc chạy được 337 dặm (542 km) trong suốt cả năm, một chiếc khác đi 3.624 dặm (5.832 km) và chiếc thứ ba chạy được 3.768 dặm (6.064 km). WeRide có một đội xe chỉ gồm 14 chiếc nhưng họ đã đi tổng cộng hơn 42.000 dặm (67.592 km).

Theo Nikkei Asia đưa tin rằng Didi Research America đã rút khỏi chương trình thử nghiệm của bang vào tháng trước vì những lý do không được tiết lộ. Vào năm 2022, xe thử nghiệm của nó đã đi được khoảng 37.200 dặm (tương đương 60.000 km) nhưng cùng năm đó, mối lo ngại ngày càng tăng về các công ty công nghệ Trung Quốc đã khiến nó bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York.

Một số chính trị gia Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc các công ty Trung Quốc thử nghiệm xe tự lái của họ trên đường địa phương. Vào tháng 11, một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng đã yêu cầu 10 công ty có liên kết với Trung Quốc trả lời các câu hỏi về dữ liệu họ thu thập thông qua thử nghiệm trên đường ở California và ở các bang khác.

Theo nhà phân tích Himanshu Khandelwal của AlixPartners, các công ty Trung Quốc cũng có thể rút lại đầu tư vì các rào cản pháp lý sẽ gây khó khăn cho việc thương mại hóa xe tự hành cho thị trường đại chúng.

“Các công ty Trung Quốc vốn vẫn còn 10 đến 15 năm nữa cả về mặt quản lý lẫn quan điểm chấp nhận của người tiêu dùng. Các OEM Trung Quốc [nhà sản xuất thiết bị gốc] bán xe điện rất thành công ở châu Âu, trong khi chúng tôi đang chứng kiến ​​các OEM địa phương của Mỹ và OEM châu Âu đang rút lui khỏi lĩnh vực xe tự lái. Những khác biệt đó thực sự đang thúc đẩy việc thoái vốn”, nhà phân tích chia sẻ.

PHƯƠNG LÊ