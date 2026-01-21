Vì sao Đức và Canada bất ngờ nới lỏng chính sách với xe điện Trung Quốc? 21/01/2026 08:05

(PLO)- Sau thời gian siết chặt, cả Đức và Canada đều có những động thái đảo ngược chính sách nhằm mở cửa trở lại cho xe điện có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chính phủ Đức vừa tái khởi động chương trình trợ cấp xe điện trị giá 3 tỉ euro với nhiều quy định mới. Chương trình dự kiến ra mắt vào tháng 5 và không áp đặt giới hạn đối với các thương hiệu xe điện đến từ Trung Quốc.

Đức và Canada đồng loạt nới lỏng chính sách với xe điện Trung Quốc. Ảnh: Carscoops.

Trước đó, Đức từng gây bất ngờ khi cắt giảm trợ cấp xe điện giữa bối cảnh các nhà sản xuất nội địa đang gặp khó khăn. Quyết định này khiến doanh số bán hàng sụt giảm mạnh. Hiện nay, chính phủ đã đảo ngược quyết định nhằm khôi phục sự quan tâm của người dùng đối với dòng xe xanh.

Chương trình mới cung cấp khoản ưu đãi từ 1.500 euro (gần 46 triệu đồng) đến 6.000 euro (gần 185 triệu đồng). Mức hỗ trợ cụ thể tùy thuộc vào loại xe, thu nhập và số lượng thành viên trong gia đình. Với tổng ngân sách 3 tỉ euro, gói này đủ khả năng hỗ trợ khoảng 800.000 xe.

Khác với một số quốc gia láng giềng, chương trình của Đức mở cửa cho tất cả nhà sản xuất, bao gồm cả các thương hiệu Trung Quốc. Theo Bloomberg, chính phủ xác nhận sẽ không áp đặt hạn chế dựa trên nguồn gốc xuất xứ.

Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider cho biết chưa có bằng chứng về việc xe Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt. Ông khẳng định các thương hiệu trong nước vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng.

Chương trình trợ cấp sẽ áp dụng đến năm 2029. Người mua có thể nộp đơn đăng ký hồi tố từ ngày 1-1-2026. Một cổng thông tin trực tuyến sẽ ra mắt vào tháng 5 tới để xử lý các hồ sơ này. Gói hỗ trợ hướng đến các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Các điều khoản cuối cùng dự kiến được công bố vào cuối năm nay.

Cuối năm 2023, Đức từng bãi bỏ ưu đãi xe điện do vấn đề ngân sách. Việc này dẫn đến doanh số xe điện trong năm 2024 sụt giảm ngay lập tức 27%. Hiện nay, chính phủ mới muốn thúc đẩy doanh số xe điện phục hồi nhanh chóng. Động thái này diễn ra dù Liên minh châu Âu (EU) vừa đảo ngược lệnh cấm ô tô động cơ đốt trong vào năm 2035.

Các thông tin sơ bộ cho thấy chương trình chỉ trợ cấp cho xe mới có giá dưới 45.000 euro (hơn 1,2 tỉ đồng). Đồng thời, chỉ những cá nhân có thu nhập dưới ngưỡng này mới đủ điều kiện hưởng lợi. Trước đó, giai đoạn 2016-2023, Đức đã chi khoảng 10 tỉ euro tiền trợ cấp cho người mua xe.

Bên cạnh gói tài trợ, chương trình còn bao gồm các nỗ lực bổ sung như miễn thuế cho xe điện kéo dài đến năm 2035. Dù làm giảm khoảng 600 triệu euro doanh thu thuế, động thái này cho thấy nỗ lực chuyển đổi năng lượng linh hoạt hơn.

Cùng với Đức, Canada giảm thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc giá rẻ. Tại Bắc Kinh, Canada và Trung Quốc vừa công bố sự thay đổi lớn về thuế quan, cụ thể là giảm thuế nhập khẩu xe điện Trung Quốc.

Cuối năm 2024, Canada áp thuế 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc theo sau hành động của Hoa Kỳ. Quyết định này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước và loại bỏ xe điện Trung Quốc khỏi thị trường. Đáp trả, Trung Quốc áp thuế nặng nề tới 84% đối với hạt cải dầu của Canada. Đây là ngành xuất khẩu trị giá hàng tỉ đô la bị tắc nghẽn thời gian qua.

Thỏa thuận mới giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay đổi tình hình. Canada sẽ cho phép nhập khẩu tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc mỗi năm. Mức thuế giảm mạnh từ 100% xuống còn khoảng 6,1%. Đồng thời, Canada cũng nới lỏng thuế quan đối với thép và nhôm.

Đến năm thứ năm của thỏa thuận, giới hạn nhập khẩu xe điện sẽ tăng lên 70.000 chiếc. Con số này vẫn tương đối khiêm tốn so với toàn bộ thị trường. Người tiêu dùng Canada đã mua gần 1,9 triệu xe vào năm ngoái. Xe điện Trung Quốc vẫn sẽ chiếm một phần nhỏ, dù tỉ lệ này sẽ lớn hơn nếu chỉ tính riêng xe điện.

Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu hạt cải dầu xuống khoảng 15% vào ngày 1-3. Động thái này cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân Canada. Đây là nỗ lực nhằm hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng. Một số công nhân và nhà quan sát lo ngại việc giảm thuế sẽ làm tăng cạnh tranh trên thị trường vốn đã đầy thách thức. Trước đó, Thủ hiến Ontario Doug Ford từng khẳng định phản đối việc dỡ bỏ thuế nhập khẩu.

Ông Carney dự đoán thỏa thuận sẽ dẫn đến khoản đầu tư "đáng kể" của Trung Quốc vào ngành ô tô Canada. Điều này giúp tạo việc làm và đạt các mục tiêu về khí hậu.