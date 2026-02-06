Mua 'xe chủ tịch' VinFast VF 9 trước Tết chỉ với 0 đồng trả trước 06/02/2026 19:38

(PLO)-Chuyên gia ô tô bày tỏ ấn tượng với khối động cơ điện của VinFast VF 9, mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác vận hành vượt trội trong phân khúc.

Cận Tết Nguyên đán 2026, thời điểm nhu cầu đổi xe tăng cao - VinFast VF 9 đang được đánh giá là mẫu “SUV thương gia” cực hời nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Nhận “xe chủ tịch” với 0 đồng trả trước

Dù có giá niêm yết chỉ từ 1,499 tỉ đồng cho bản Eco và 1,699 tỉ đồng cho bản Plus, nhưng theo nhiều chuyên gia trong ngành, cảm giác vận hành, không gian và tiện nghi mà VF 9 không thua kém những mẫu SUV hạng sang có giá bán gấp nhiều lần.

Nhận “xe chủ tịch” với 0 đồng trả trước. Ảnh: ĐH

Chia sẻ trong một bài đánh giá thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chuyên gia ô tô Hùng Lâm bày tỏ ấn tượng với khối động cơ điện của VinFast VF 9 có công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, kết hợp hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian AWD, mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác vận hành vượt trội trong phân khúc.

“Về sức mạnh, rất khó tìm một mẫu xe nào trong cùng tầm giá có thể so sánh với VF 9. Nếu muốn đạt được thông số tương đương ở xe động cơ đốt trong, người mua thường phải chi không dưới 5 tỷ đồng”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ở góc nhìn trải nghiệm, reviewer Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) lại đánh giá cao định hướng “lấy người dùng làm trung tâm” mà VinFast áp dụng trên mẫu xe điện full-size này. Những trang bị như ghế trước tích hợp massage và sưởi, hệ thống treo khí nén, màn hình giải trí kích thước lớn 15,6-inch cùng dàn âm thanh đa loa mang đến cảm giác hưởng thụ rõ nét. Theo nam reviewer, chính tổ hợp tiện nghi này đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt cho VF 9 khi đặt trong bối cảnh chung của phân khúc.

Sức hút của mẫu SUV điện cỡ lớn này càng gia tăng khi VinFast công bố loạt chính sách hỗ trợ quy mô lớn, chính thức triển khai từ đầu năm 2026. Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” được xem là điểm nhấn nổi bật, cho phép người tiêu dùng có thể sở hữu ngay VinFast VF 9 mà không cần trả vốn đối ứng ban đầu. Cụ thể, VinFast sẽ đứng ra bảo lãnh để khách hàng tham gia chương trình cùng các công ty tài chính uy tín, với lãi suất ưu đãi chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu.

Khách hàng mua VF 9 cũng có thể lựa chọn mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe, tương đương 150-170 triệu đồng, thay vì hưởng ưu đãi lãi suất. Nếu mua xe từ nay tới 10-2 và đăng ký biển số tại Hà Nội và TP.HCM, chủ xe nhận thêm quà tặng dưới dạng VinClub với giá trị lên đến 70 triệu đồng.

Đặc biệt, chính sách 0 đồng lệ phí trước bạ dành cho xe điện - được áp dụng đến hết tháng 2-2027 - cũng giúp chủ xe tiết kiệm khoản tiền không nhỏ. Sau khi cộng hưởng các ưu đãi, giá lăn bánh của VinFast VF 9 hiện chỉ còn khoảng hơn 1,3 tỉ đồng cho bản Eco và hơn 1,5 tỉ đồng cho bản Plus.

Sạc miễn phí, nhẹ gánh nuôi xe

Theo nhiều người dùng, VinFast VF 9 còn tạo khác biệt rõ nét trong bài toán chi phí sử dụng dài hạn - yếu tố ngày càng được người tiêu dùng Việt cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn xe, đặc biệt trong phân khúc SUV cỡ lớn vốn gắn liền với chi phí vận hành cao.

VF 9 đến từ chính sách sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 30-6-2027. Ảnh: ĐH

Một trong những lợi thế nổi bật của VF 9 đến từ chính sách sạc pin miễn phí tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 30-6-2027, giúp chi phí năng lượng trong thời gian dài gần như bằng 0. Ưu thế này đặc biệt hữu ích với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển.

Bên cạnh đó, với đặc thù cấu tạo đơn giản hơn xe động cơ đốt trong, VinFast VF 9 giúp người dùng tiết giảm đáng kể chi phí bảo dưỡng. Do không phải thay dầu máy, lọc gió động cơ, bugi hay nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, số hạng mục bảo trì định kỳ được tinh giản, đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh chi phí ngoài dự kiến trong quá trình sử dụng.

Ở mốc bảo dưỡng đầu tiên 12.000 km, tổng chi phí chỉ mất 763.000 đồng. Do là xe điện nên không phát sinh các hạng mục như thay dầu hay linh kiện phức tạp, chủ yếu chỉ cần thay lọc gió. Trường hợp tự thay lọc gió, tổng chi phí bảo dưỡng thậm chí chỉ khoảng 300.000 đồng tiền công. Tài khoản Hoàng Chơi Thôi

Sự cân bằng hài hòa giữa chi phí sở hữu, chi phí vận hành và giá trị trải nghiệm đã giúp VinFast VF 9 trở thành lựa chọn được nhiều người dùng hướng tới dịp cuối năm.