Xe hybrid chiếm ưu thế, Toyota đặt mục tiêu sản xuất hơn 11 triệu xe 06/02/2026 14:53

Toyota hiện là nhà lãnh đạo toàn cầu về doanh số bán xe hybrid. Trong hai năm tới, hãng dự kiến sản xuất và bán được nhiều hơn nữa. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới dự báo sản lượng xe hybrid sẽ tăng 30%.

Xe hybrid chiếm ưu thế, Toyota đặt mục tiêu sản xuất hơn 11 triệu xe. Ảnh: Toyota.



Năm ngoái, nhà sản xuất Nhật Bản bán được 10.536.807 xe trên toàn thế giới. Trong đó có 4,994 triệu xe thuộc dòng xe điện và 4,433 triệu xe hybrid truyền thống. Trong năm tới, Toyota đặt mục tiêu tăng sản lượng xe hybrid và hybrid cắm điện lên 5 triệu chiếc. Hãng có kế hoạch đạt tới 6,7 triệu chiếc vào năm 2028.

Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng

Sự tăng trưởng này sẽ đẩy tỉ lệ xe hybrid trong tổng doanh số của Toyota từ 50% lên khoảng 60%. Đến năm 2028, công ty dự kiến sản xuất tổng cộng 11,3 triệu xe. Tốc độ tăng trưởng xe hybrid dự kiến vượt xa tốc độ tăng trưởng sản lượng chung.

Một phần tăng trưởng đến từ việc mở rộng sản xuất tại Mỹ. Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Toyota dự định đầu tư 10 tỉ đô la vào hoạt động sản xuất tại Mỹ trong 5 năm tới.

Kế hoạch bao gồm việc nâng cấp năm nhà máy tập trung sản xuất hệ thống truyền động hybrid. Cuối năm ngoái, công ty ra mắt phiên bản hybrid mới của RAV4. Đến năm 2028, hãng dự định bắt đầu lắp ráp Corolla hybrid tại nhà máy ở Mississippi. Các phiên bản hybrid của mẫu Toyota Camry và Tacoma tiếp tục nhận được nhu cầu cao, đặc biệt là tại Mỹ.

Tương lai của xe điện chạy bằng pin

Hiện chưa có thông tin về việc Toyota kỳ vọng sản lượng và doanh số xe điện chạy bằng pin tăng bao nhiêu. Chừng nào Tổng thống Trump còn tại vị, công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào xe hybrid.

Điều này cho thấy quyết định đầu tư vào nhiều loại hệ thống truyền động là sáng suốt. Thay vì tập trung hoàn toàn vào xe điện rồi phải thay đổi hướng đi, Toyota chọn cách tiếp cận đa dạng. Cách làm này xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Mỹ và châu Âu đang cắt giảm các khoản trợ cấp cho xe điện.

Tăng trưởng xe hybrid toàn cầu

Dữ liệu thị trường xác nhận xu hướng này. Công ty nghiên cứu GlobalData dự báo có 29 triệu xe hybrid được bán ra trên toàn cầu vào năm 2030. Con số này cao hơn 2,8 triệu chiếc so với dự báo trước đó.

Nhu cầu đối với cả xe hybrid và xe hybrid cắm điện đang mạnh hơn dự kiến. Hiện tại, Toyota nắm giữ 58% thị phần toàn cầu của thị trường xe hybrid. Vị thế này dường như sẽ không thay đổi trong thời gian tới.