Hà Nội và TP.HCM sẽ siết xe xăng, xe hai bánh nào sẽ lên ngôi trong năm 2026? 07/02/2026 18:45

(PLO)- Theo chuyên gia với mức tăng trưởng "thần tốc" của xe máy điện VinFast như vậy thì thị trường xe hai bánh sẽ còn sôi động hơn vào năm 2026.

Nhìn lại trong năm 2025, VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại, chính thức đạt thị phần số một Việt Nam ở mảng xe máy điện.

Với dải sản phẩm đa dạng bậc nhất gồm hơn 10 mẫu xe phổ thông hiện diện ở mọi phân khúc, cùng các giải pháp linh hoạt về sạc - đổi pin, VinFast đã xóa bỏ tâm lý e ngại của khách hàng, đưa xe máy điện trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Điều này được minh chứng rõ nét qua kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2025, đạt mức tăng trưởng 473% so với năm 2024.

Trong khi đó doanh số bán xe máy của Honda đạt con số cả năm 2025 là 2.245.562 xe, tăng 4,6% so với năm 2024.

Xe máy xăng Honda vẫn được nhiều người tin dùng nhưng làn sóng dịch chuyển sang xe máy điện đang nổi dậy. Ảnh: THY NHUNG

Theo các chuyên gia đánh giá, Honda vẫn là dòng xe máy xăng được nhiều người Việt tin dùng. Với hơn 2,2 triệu xe bán ra, Honda chiếm gần 86% thị phần của Hiệp hội VAMM. Điều này cho thấy thói quen sử dụng xe xăng của người Việt vẫn còn rất lớn.

Tuy nhiên, xét về xu hướng xe máy điện mà VinFast tăng trưởng dù doanh số bằng khoảng 1/5 Honda, nhưng con số 406.453 xe là một kỳ tích đối với xe điện. Việc tăng trưởng tới 473% cho thấy làn sóng chuyển đổi sang xe xanh đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết.

VinFast với hơn 10 mẫu xe trải dài mọi phân khúc, VinFast không còn là "tân binh". Việc tập trung vào hệ thống trạm sạc và đổi pin là chìa khóa giúp hãng này đạt mức tăng trưởng kỷ lục. Khách hàng giờ đây chọn xe điện không chỉ vì tiết kiệm mà còn vì sự tiện lợi tương đương xe xăng.

Đáng chú ý, các chuyên gia nhận định rằng hàng loạt quy định về việc hạn chế xe xăng trong vùng phát thải thấp tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM sẽ làm thay đổi cục diện thị trường xe hai bánh.

Có thể Honda vẫn thành công nhờ niềm tin bền vững của khách hàng vào động cơ đốt trong. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 4,6% (khá thấp so với xe điện) cho thấy thị trường xe xăng đang dần bước vào giai đoạn bão hòa tại các đô thị lớn.

Xe xăng đang ở đỉnh cao phong độ nhưng tăng trưởng chậm lại. Doanh số chủ yếu đến từ nhu cầu thay thế xe cũ hoặc khách hàng ở khu vực nông thôn, nơi hạ tầng điện chưa phủ khắp.

Trong khi đó với tốc độ tăng trưởng gần gấp 5 lần mỗi năm, VinFast đang trực tiếp đe dọa thị phần của các hãng xe xăng truyền thống khác như Yamaha hay Suzuki.

“Năm 2025 là minh chứng cho việc xe máy điện đã ngày càng khẳng định vị thế để trở thành phương tiện giao thông chính thức”- chuyên gia nhận định.