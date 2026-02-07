Những mẫu SUV chạy xăng mới đáng mong chờ trong năm 2026 07/02/2026 08:02

(PLO)- Năm 2026 hứa hẹn nhiều mẫu SUV chạy xăng đáng chú ý dành cho khách hàng tại thị trường Ấn Độ.

Dưới đây là những mẫu SUV chạy xăng mới ra mắt năm 2026 đáng mong chờ nhất.

Nissan Tekton sử dụng nền tảng CMF-B và các tùy chọn động cơ xăng, hybrid tương tự Duster. Ảnh: Cartoq.

Nissan Tekton

Nissan sẽ ra mắt Tekton, mẫu SUV cỡ trung dựa trên Duster thế hệ mới vào tháng 2-2026. Xe sử dụng nền tảng CMF-B và các tùy chọn động cơ xăng, hybrid tương tự Duster. Tekton được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của Nissan tại thị trường này.

Kodiaq RS

Kodiaq RS là mẫu SUV tập trung vào hiệu năng với động cơ xăng tăng áp TSI 2.0L, sản sinh công suất 261 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Kết hợp hộp số DSG 7 cấp, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 231 km/h. Mẫu xe này trang bị mâm 20 inch, hệ thống giảm xóc thích ứng và được bán dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc (CBU).

Tayron R-Line & Non-R-Line

Volkswagen vừa ra mắt mẫu SUV đầu bảng Tayron R-Line tại Ấn Độ. Xe xây dựng trên nền tảng MQB EVO, sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L TSI công suất 204 mã lực. Phiên bản R-Line có thiết kế thể thao với cản trước hầm hố, logo phát sáng và tích hợp nhiều công nghệ. Ngoài ra, hãng cũng kế hoạch ra mắt phiên bản Tayron tiêu chuẩn với cùng tùy chọn động cơ nhưng lược bỏ các chi tiết thiết kế đặc trưng của dòng R-Line.

Kylaq Sportline & CNG

Năm 2026, Kylaq sẽ bổ sung phiên bản Sportline với nhiều chi tiết ngoại thất màu đen thể thao. Phiên bản này nằm giữa phân khúc Signature và Prestige, trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L TSI. Ngoài ra, Skoda đang xem xét trang bị hệ thống truyền động CNG cho Kylaq dựa trên nền tảng động cơ xăng, dù thông tin chi tiết hiện còn hạn chế.

Bản nâng cấp Skoda Kushaq

Mẫu Skoda Kushaq sắp ra mắt vẫn duy trì động cơ xăng tăng áp 1.0L và 1.5L nhưng có sự thay đổi nhẹ về thiết kế. Cải tiến đáng chú ý nhất là hộp số tự động 6 cấp trước đây được thay thế bằng loại 8 cấp. Xe trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình lớn và chức năng massage hàng ghế sau. Giá bán sẽ công bố vào giữa tháng 3.

Volkswagen Taigun phiên bản nâng cấp

Volkswagen đang thực hiện bản nâng cấp cho Taigun với những thay đổi đáng kể về thiết kế và tính năng. Những nâng cấp về mặt cơ khí trên mẫu xe thuần xăng này sẽ tương tự như bản nâng cấp của đối thủ Kushaq.

SUV dựa trên nền tảng Volkswagen Tera

Volkswagen sẽ ra mắt một đối thủ cạnh tranh với Kylaq trong vài tháng tới, có thể phát triển dựa trên mẫu Tera đang bán tại thị trường nước ngoài. Chiếc SUV này dự kiến trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động biến mô 8 cấp.

Hyundai Creta xăng

Hyundai sẽ nâng cấp thế hệ Creta trong năm nay với kích thước lớn hơn và thiết kế mới. Xe cải tiến hệ thống truyền động với ba lựa chọn động cơ xăng: 1.5L hút khí tự nhiên, 1.5L tăng áp và động cơ hybrid.

Huyndai Bayon

Mẫu xe được mong chờ khác là Huyndai Bayon thế hệ thứ hai với thiết kế mang đậm phong cách SUV. Xe cung cấp các tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.2L mới và động cơ tăng áp 1.0L.

Bản nâng cấp Hyundai Exter

Hyundai dự kiến ra mắt phiên bản nâng cấp của Exter phát triển trên nền tảng Grand i10 NIOS. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng như phiên bản cũ nhưng được cải tiến thiết kế ngoại thất và nâng cấp trải nghiệm không gian cabin.

Mahindra Scorpio Facelift phiên bản xăng

Mahindra sẽ ra mắt phiên bản nâng cấp của Scorpio vào đầu năm nay. Ngoài thay đổi nhỏ về thiết kế và tính năng, xe được cung cấp động cơ xăng tăng áp 2.0L sản sinh công suất khoảng 200 mã lực bên cạnh tùy chọn động cơ diesel truyền thống.

Kia Sorento

Kia sẽ ra mắt Sorento, mẫu SUV hybrid đầu tiên của hãng tại Ấn Độ trong năm nay. Đây là mẫu SUV 7 chỗ ngồi, nhiều khả năng sử dụng hệ thống truyền động hybrid xăng hiện đại.

Phiên bản nâng cấp của Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki đang phát triển bản nâng cấp cho Brezza với ngoại hình tinh chỉnh nhẹ và mâm xe mới. Xe vẫn duy trì động cơ xăng và tùy chọn CNG như phiên bản hiện tại nhưng bổ sung thêm nhiều tính năng tiện ích.