Dịch vụ hậu mãi xe điện Thái Lan gặp khó vì thiếu phụ tùng và linh kiện 12/02/2026 10:22

(PLO)- Ngành xe điện Thái Lan đang gặp khó khăn trong việc cải thiện dịch vụ hậu mãi.

Theo Omoda & Jaecoo, dịch vụ này vẫn chưa đạt yêu cầu do doanh số tăng quá nhanh.

Dịch vụ hậu mãi xe điện Thái Lan gặp khó vì thiếu phụ tùng và linh kiện. Ảnh: Bangkokpost.



Ông Teeraphan Laongsri, Giám đốc dịch vụ hậu mãi Omoda & Jaecoo, nhận định đây là điểm yếu cần cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn thời gian để khắc phục các vấn đề tồn đọng.

Cuộc chiến giá cả đã thúc đẩy doanh số nhưng đang dần hạ nhiệt. Người mua hiện ưu tiên các dịch vụ hậu mãi, bao gồm cung cấp phụ tùng và trung tâm bảo trì.

“Trong thời kỳ chiến tranh giá, các công ty chỉ thu lợi nhuận nhỏ. Giờ đây, dịch vụ hậu mãi là cách tiếp cận mới để nâng cao lợi nhuận”, ông Teeraphan nói.

Omoda & Jaecoo đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung phụ tùng khi doanh số và số vụ tai nạn gia tăng. Công ty đã bán hơn 20.000 xe và dự kiến đạt 26.000 chiếc trong năm nay.

Ông Bill Zhang, Phó Chủ tịch Omoda & Jaecoo Thái Lan, cho biết công ty đang tìm cách cải thiện dịch vụ. Lượng phụ tùng phải sẵn sàng ít nhất ba tháng trước khi bán xe.

Hiện công ty đang tồn đọng đơn đặt hàng hơn 3.000 linh kiện. Ông Teeraphan cho biết khách hàng trên mạng xã hội rất quan tâm việc có đủ phụ tùng phục vụ hay không.

Tổng cộng 13 container với 42.564 phụ tùng đã được vận chuyển từ Trung Quốc. Trong đó, 9 container đã đến nơi, số còn lại dự kiến cập bến Thái Lan vào giữa tháng này.

Dù vậy, điều này chưa đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất khi doanh số xe mới tiếp tục tăng. Nhu cầu sửa chữa cũng tăng cao do số vụ tai nạn giao thông gia tăng.

Năm 2020 có 21.052 vụ tai nạn, giảm còn 11.138 vụ vào năm 2021. Tuy nhiên, con số này đã tăng vọt lên hơn 50.000 vụ vào năm 2024 và 2025.

Ông Teeraphan nhấn mạnh các nhà sản xuất cần cải thiện mạnh mẽ dịch vụ để duy trì đà tăng trưởng của thị trường.

“Dịch vụ hậu mãi thực chất là dịch vụ trước bán hàng. Khách hàng sẽ không mua xe nếu thiếu tin tưởng vào chúng tôi”, ông nói.