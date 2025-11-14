Cắt giảm phụ tùng Trung Quốc: Thách thức đang chờ đợi các hãng xe Mỹ 14/11/2025 12:45

General Motors (GM) đang nỗ lực tránh xa các bộ phận và vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sự thay đổi này ngày càng trở nên cấp bách hơn khi các điều kiện thương mại tiếp tục biến động.

Thay đổi chuỗi cung ứng là nhiệm vụ khó khăn đối với General Motors (GM). Ảnh: GM.



Động thái mới nhất của công ty gắn liền với nỗ lực rộng lớn hơn tại Detroit nhằm ổn định cơ sở cung ứng. Hãng xe này được cho là đã chỉ thị cho hàng nghìn nhà cung cấp loại bỏ "nội dung Trung Quốc" khỏi hoạt động của họ. Một số thời hạn được ấn định là năm 2027.

Theo báo cáo từ Reuters, nhà sản xuất ô tô này được cho là đã tiếp cận một số nhà sản xuất phụ tùng vào cuối năm 2024. Mục đích là để bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các linh kiện và vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn căng thẳng, GM đã tập trung vào việc củng cố chuỗi cung ứng. Hãng hy vọng động thái này sẽ giảm thiểu sự gián đoạn trong tương lai.

GM đặc biệt tập trung vào việc hạn chế nội dung Trung Quốc trong các loại xe được sản xuất tại Bắc Mỹ. Hãng muốn lấy nguồn phụ tùng từ các nhà máy gần đó.

Các nguồn tin giấu tên cho biết công ty sẵn sàng tiếp nhận các nguồn cung ứng ngoài Hoa Kỳ, miễn là chúng không nằm ở Trung Quốc. Công ty cũng được cho là đang kêu gọi các nhà cung cấp ngừng mua linh kiện và vật liệu từ Nga và Venezuela.

Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng

Trong khi GM vẫn chưa bình luận về báo cáo này, Giám đốc điều hành Mary Barra gần đây đã lưu ý rằng công ty đã "làm việc trong vài năm để có khả năng phục hồi chuỗi cung ứng".

Giám đốc mua hàng toàn cầu của hãng xe, ông Shilpan Amin, cũng xác nhận rằng do sự gián đoạn chuỗi cung ứng, hãng buộc phải chuyển hướng khỏi việc chỉ dựa vào các quốc gia có chi phí thấp.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tuy nhiên, việc gỡ rối mạng lưới liên quan của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của GM và các nhà cung cấp của hãng sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Theo một số giám đốc điều hành nhà cung cấp, quốc gia này đã trở nên quá thống trị trong một số lĩnh vực. Điều này khiến họ khó có thể tìm được các lựa chọn thay thế.

Ông Collin Shaw, người đứng đầu Hiệp hội các nhà cung cấp xe, lưu ý rằng các chuỗi cung ứng hiện có liên quan đến Trung Quốc đã được thiết lập trong 20 hoặc 30 năm qua. Việc phá bỏ chúng chỉ trong vài năm là một nhiệm vụ khó khăn. "Điều đó sẽ không xảy ra nhanh như vậy", ông nói với Reuters.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước trong năm nay. Mặc dù hai nước gần đây đã đồng ý cắt giảm thuế quan trả đũa, các công ty như GM không thể trông cậy vào một thỏa thuận như vậy lâu dài.