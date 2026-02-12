Chiếc ô tô Nhật bán chạy tại Việt Nam đang âm thầm cắt nhiều thứ trên xe 12/02/2026 18:57

(PLO)-Đằng sau vẻ hào nhoáng của chiếc ô tô Nhật này là một chiến lược cắt giảm chi phí quyết liệt nhằm duy trì lợi nhuận trước những áp lực kinh tế toàn cầu.

Giám đốc tài chính của Mazda, ông Jeffrey Guyton, vừa tiết lộ với tờ Automotive News về những thay đổi ngầm trên chiếc ô tô CX-5 mới.

Một trong những khoản tiết kiệm lớn nhất đến từ cấu trúc thân xe thép.

Nhờ phối hợp với nhà cung cấp Nippon Steel ngay từ giai đoạn đầu phát triển, Mazda đã cắt giảm được đáng kể chi phí và trọng lượng thân xe, dù CX-5 mới có kích thước lớn hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm.

Thậm chí, sự thắt lưng buộc bụng còn thể hiện ở những chi tiết nhỏ như vô lăng. Thay vì cắt da tỉ mỉ và khâu tay theo đường ngang thẳng tắp như trước, Mazda đã chuyển sang kiểu khâu chéo tương tự các đối thủ.

Ông Guyton giải thích: "Đó là sự chú ý đến từng chi tiết tuyệt vời của Mazda, nhưng thực tế khách hàng không quá coi trọng điều đó so với các đối thủ, trong khi nó khiến chúng tôi tốn nhiều tiền hơn".

Ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là hai trong số rất nhiều biện pháp cắt giảm chi phí vô hình trên mẫu ô tô SUV này. Mục tiêu là dồn ngân sách vào những nơi khách hàng dễ dàng nhìn thấy và cảm nhận được giá trị.

Việc tối ưu hóa chi phí là sống còn với Hãng ô tô Mazda, khi CX-5 đang phải đối mặt với mức thuế quan 15% tại Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt từ Toyota RAV4 thế hệ mới.

Ngoài ra, ngay trong nội bộ nhà Mazda, CX-5 cũng phải dè chừng người anh em CX-60 đang ngày càng có mức giá hấp dẫn hơn.

CX-5 mới dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026. Phiên bản đầu tiên sẽ sử dụng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên (132kW/242Nm), đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Đáng chú ý, phiên bản động cơ Turbo 2.5L mạnh mẽ sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho biến thể hybrid dự kiến ra mắt sau đó, với hứa hẹn cho hiệu suất tương đương hoặc tốt hơn động cơ turbo.