Xe Trung Quốc đang qua mặt ô tô Toyota? 09/02/2026 13:41

Trong năm 2025, thương hiệu ô tô điện Trung Quốc BYD đã xác lập một cột mốc lịch sử tại Úc khi trở thành hãng xe dẫn đầu về doanh số các dòng xe có cắm sạc bao gồm xe thuần điện và xe lai sạc điện, vượt qua đối thủ nặng ký Tesla chỉ sau 38 tháng gia nhập thị trường.

Theo số liệu từ hãng, thị trường xe năng lượng mới (NEV) bao gồm ô tô chạy pin (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV) tại Úc đạt quy mô khoảng 125.000 chiếc trong năm ngoái.

Từ vị trí thứ 16 trên thị trường ô tô nói chung vào cuối năm 2024, BYD đã nhảy vọt lên vị trí thứ 8 vào cuối năm 2025.

Dù BYD dẫn đầu về tổng lượng xe có cắm sạc, Tesla vẫn giữ ưu thế trong phân khúc xe thuần điện (BEV) với 28.856 xe bán ra trong năm 2025, cao hơn mức 25.287 xe BEV của BYD. Tuy nhiên, nếu tính tổng cộng cả xe PHEV, BYD đã bán được số lượng gần gấp đôi Tesla.

Trong khi đó, ông lớn Toyota hiện vẫn là một người chơi nhỏ trong mảng xe có cắm sạc tại Úc. Năm ngoái, hãng chỉ bán được hơn 1.000 chiếc xe điện bZ4X và một vài chiếc Mirai chạy hydro, đồng thời chưa có dòng PHEV nào để cạnh tranh.

Về phía Toyota, hãng cũng đang chuẩn bị đáp trả bằng việc ra mắt RAV4 Plug-in Hybrid, wagon bZ4X Touring và phiên bản điện hóa của dòng bán tải HiLux để không bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua xanh hóa.

Việc BYD chiếm vị trí số 1 về doanh số NEV không chỉ là một thống kê về con số, mà cho thấy chiến lược tập trung vào cả xe điện lẫn xe lai sạc điện đang giúp hãng xe Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường quốc tế.