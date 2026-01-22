Cơ sở đăng kiểm phải cấp giấy và tem kiểm định trong 4 giờ làm việc 22/01/2026 07:44

(PLO)-Thông tư 71/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 71/2025 sửa đổi Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, hàng không dân dụng và thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ 31-12-2025.

Theo đó sửa đổi khoản 4 Điều 6 Thông tư 47/2024 quy định về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục miễn kiểm định lần đầu như sau:

Cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 17 của Thông tư 47/2024.

Cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Ảnh: TN

Cụ thể, Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 11 quy định trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra, đánh giá xe cơ giới:

Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu số 1 quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc có dữ liệu về đăng ký xe được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 11 quy định trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra, đánh giá xe máy chuyên dùng như sau:

Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục VI và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian 04 giờ làm việc kể từ khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc có dữ liệu về đăng ký xe được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe.

Như vậy, từ 31-12-2025, cơ sở đăng kiểm phải cấp giấy và tem kiểm định trong 4 giờ làm việc đối với một số trường hợp như trên.