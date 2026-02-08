Nhậu từ hôm qua, hôm sau bị thổi nồng độ cồn có bị xử phạt? 08/02/2026 19:47

(PLO)-Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại thời điểm khi CSGT kiểm tra mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị xử phạt.

Website của Bộ Công an có giải đáp về thắc mắc của người dân với nội dung uống rượu từ ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau tôi lái xe đi làm, CSGT kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn thì có bị xử phạt hay không?

“Tôi uống rượu từ chiều ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau tôi lái xe đi làm và được Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn của tôi ở mức 3, tôi bị giữ Giấy phép lái xe. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi không uống rượu vào ngày hôm sau là thời điểm tôi bị xử phạt thì trường hợp của tôi xử lý thế nào cho đúng và tôi phải chứng minh như thế nào?”- câu hỏi của người dân.

Uống rượu từ ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau tôi lái xe đi làm, CSGT kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn thì vẫn bị xử phạt. Ảnh: TN

Theo Bộ Công an, Khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

“Như vậy, trường hợp của bạn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại thời điểm khi CSGT kiểm tra mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”- Bộ Công an giải đáp.

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy

Người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mức phạt như sau:

Như vậy, mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy là từ 2 – 10 triệu đồng. Đồng thời bị trừ 4 hoặc 10 điểm giấy phép lái xe hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô

Người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mức phạt như sau:

