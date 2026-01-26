Đề xuất thu hồi biển số và đăng ký xe với trường hợp bán xe trên 10 năm 26/01/2026 15:06

(PLO)- Có ý kiến góp ý Dự thảo về đăng ký xe rằng xem xét tạo điều kiện thu hồi biển số và đăng ký xe với trường hợp bán xe đã lâu (trên 10 năm) mà hiện tại không tìm được người đang sử dụng.

Cục CSGT - Bộ Công an công bố bản tổng hợp ý kiến của các đơn vị về góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Dự thảo đề xuất quy định mới

Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương 7 Điều và 01 biểu mẫu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (mẫu KĐ23a) ban hành kèm theo Thông tư.

Dự thảo đề xuất dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic. Ảnh: TN

Theo đó, Chương I dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 51/2025 của Bộ Công an. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các nội dung mới như bổ sung việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe; dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic.

Bổ sung quy định dữ liệu hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công là Chứng từ chuyển quyền sở hữu.

Đồng thời, Chương II dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 82/2024/ của Bộ Công an quy định về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Cụ thể, bổ sung nội dung bỏ cấp sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; bỏ cấp bản giấy, lưu trữ dữ liệu điện tử các loại giấy chứng nhận chất lượng của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, cải tạo và giấy chứng nhận cán bộ kiểm định xe.

Ngoài ra, Chương III dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy, lưu trữ dữ liệu điện tử và bỏ cấp bản giấy Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy.

Đề xuất thu hồi biển số và đăng ký xe với trường hợp bán xe trên 10 năm

Trong bản tổng hợp có nêu ý kiến của Công an TP Cần Thơ như sau: Đề nghị Cục CSGT xem xét tích hợp chức năng tra cứu phương tiện vi phạm giao thông vào phần mềm đăng ký, quản lý xe; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đăng ký xe thực hiện tra cứu trước phương tiện vi phạm trước khi thực hiện các thủ tục đăng ký.

Tuy nhiên, Cục CSGT cho rằng không tiếp thu ý kiến này. Theo Cục CSGT, các ứng dụng của Bộ Công an như VNeTraffic hay VNeID đã tích hợp chức năng tra cứu phương tiện nên không tích hợp dữ liệu vào phần mềm đăng ký xe.

Đề xuất thu hồi biển số và đăng ký xe với trường hợp bán xe trên 10 năm. Ảnh: TN

Đối với khoản 3 Điều 32 Thông tư số 79/2024, Công an TP Cần Thơ cũng góp ý kiến: “Giải quyết đăng ký xe sang tên đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân, có hướng dẫn lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính khi chủ xe thực hiện thủ tục thu hồi” đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bỏ quy định xử phạt.

Theo Cục CSGT phản hồi, trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024 đã quy định xử phạt hành vi này tại cơ quan đăng ký xe. Do vậy, cơ quan soạn thảo không tiếp thu ý kiến.

Đáng chú ý, có ý kiến của người dân cho rằng ngành Công an phải xem xét tạo điều kiện thu hồi biển số và đăng ký xe với trường hợp bán xe đã lâu (trên 10 năm) mà hiện tại không tìm được người đang sử dụng.

Đối với ý kiến này, Cục CSGT cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân, Cục ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu ý kiến đóng góp của công dân đối với dự thảo Thông tư.

Cũng theo Cục CSGT, thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Bộ Công an ban hành Thông tư số 79/2024 quy định về về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Trong đó tại khoản 5 Điều 6 quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi; khi làm thủ tục thu hồi chủ xe phải nộp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe khi chưa thực hiện thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp phải thu hồi theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Mặt khác, để tạo điều kiện cho người đang sử dụng xe làm thủ tục đăng ký sang tên (đăng ký chính chủ), tại khoản 1 Điều 32 Thông tư số 79/2024 đã quy định: “Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để làm thủ tục thu hồi. Sau đó đến cơ quan đăng ký xe nơi tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có trụ sở, cư trú quy định tại Điều 4 Thông tư này làm thủ tục đăng ký sang tên xe.”.

“Ý kiến đề nghị cho chủ xe làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe nhưng không nộp lại đăng ký xe, biển số xe (do đã giao cho người mua xe sử dụng) là không phù hợp. Do vậy Cơ quan soạn thảo không tiếp thu ý kiến”- Cục CSGT phản hồi.