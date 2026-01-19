Sẽ mở rộng đơn vị cấp phôi giấy phép lái xe để người dân không phải chờ như hiện nay 19/01/2026 07:44

(PLO)- Đề xuất bổ sung quy định mới là mở rộng đơn vị cung cấp phôi giấy phép lái xe thay vì một đơn vị là Cục Công nghiệp an ninh như hiện hành.

Cục CSGT – Bộ Công an công khai bản góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Đáng chú ý, trong nội dung Dự thảo có bổ sung quy định mới là mở rộng đơn vị cung cấp phôi giấy phép lái xe thay vì một đơn vị là Cục Công nghiệp an ninh như hiện hành.

Theo Cục CSGT, việc phụ thuộc vào 1 đơn vị in giấy phép lái xe gây chậm trễ việc cung cấp giấy phép lái xe bản vật lý cho người dân. (Ảnh phôi giấy phép lái xe màu hồng mới đang được áp dụng)

Cụ thể, Khoản 2 Điều 22 sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 35 như sau: “6. Cục CSGT chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan thiết kế, sản xuất, in thông tin chung trên phôi giấy phép lái xe, phôi giấy phép lái xe quốc tế cấp cho Công an các đơn vị, địa phương.”

Hiện hành, Thông tư 12/2025 đang quy định Cục CSGT chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp an ninh thiết kế, sản xuất, in thông tin chung trên phôi giấy phép lái xe, phôi giấy phép lái xe quốc tế cấp cho Công an các đơn vị, địa phương.

Trong bản tổng hợp có ý kiến đề nghị sửa đổi thành “6. Cục CSGT chủ trì, phối hợp với đơn vị trong Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tài liệu bảo mật, bảo an in thông tin bảo an chung trên phôi giấy phép lái xe, phôi giấy phép lái xe quốc tế cấp cho Công an các đơn vị, địa phương.”

Tuy nhiên, Cục CSGT cho rằng nên giữ nguyên theo Dự thảo. Vì qua thực tế hiện nay, việc phụ thuộc vào 1 đơn vị in giấy phép lái xe gây chậm trễ việc cung cấp giấy phép lái xe bản vật lý cho người dân, tạo dư luận về việc cơ quan cấp giấy phép lái xe làm việc kém hiệu quả, do đó, cần mở rộng danh sách để lựa chọn các đơn vị in đạt chuẩn theo quy định của Pháp luật.

Như vậy, nếu Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025 được thông qua thì không chỉ có Cục CSGT cung cấp phôi giấy phép lái xe mà mở rộng đơn vị khác.