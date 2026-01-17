Mỗi người dân chỉ có 1 số giấy phép lái xe và chỉ in thẻ PET khi có nhu cầu 17/01/2026 12:23

(PLO)- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025 của Bộ Công an đề xuất quy định mới là dùng chung 1 số giấy phép lái xe và chỉ in dạng thẻ PET khi người dân có nhu cầu.

Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trong đó, Dự thảo quy định dùng chung 1 số GPLX và chỉ in GPLX dạng PET khi người dân có nhu cầu.

Mỗi người dân chỉ có 1 số giấy phép lái xe và chỉ in thẻ PET khi có nhu cầu. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo đề xuất của Bộ Công an, Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 18 như sau:

“2. GPLXđược cấp dưới dạng điện tử, cấp cho mỗi người đảm bảo duy nhất có 01 số quản lý, dùng chung cho cả giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời hạn. Trường hợp người dân có nhu cầu in GPLX bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.”

4. Mỗi người được cấp 01 số GPLX, dùng chung cho cả giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời hạn. Người có GPLX được lái các loại xe ghi trong GPLX.

“5. Khi đổi, cấp GPLX nâng hạng, Phòng Cảnh sát giao thông thu lại GPLX cũ (nếu có) và tiêu huỷ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.”

Nội dung này có ý kiến tham gia góp ý rằng GPLX được cấp dưới dạng điện tử đây là bước cải cách mạnh, nhưng có một số điểm cần làm rõ: tính pháp lý khi không có GPLX (PET) đi kèm; cách xử lý khi tài khoản định danh điện tử bị khóa, bị lỗi; đảm bảo hệ thông đồng bộ khi kiểm tra trên đường.

Vì vậy, dự thảo Thông tư cần quy định “chứng cứ pháp lý thay thế” trong trường hợp người dân không truy cập được vào tài khoản trong ứng dụng VNeID để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tạo thuận lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước.

Cục CSGT cho biết tại khoản 5 Điều 15 và khoản 2 Điều 22 dự thảo Thông tư sửa đổi quy định Phòng Cảnh sát giao thông chuyển dữ liệu đến Cục Cảnh sát giao thông để quản lý tập trung và cấp GPLX, GPLX điện tử được tích hợp trên các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài việc người dân tự tích hợp GPLX trên ứng dụng VNeID, Cục Cảnh sát giao thông còn tích hợp vào các ứng dụng khác của lực lượng Công an như VNeTraffic.. để người dân có thể truy cập, xuất trình và phục vụ công tác tra cứu, xử lý vi phạm của các cơ quan thực thi pháp luật.