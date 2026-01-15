Sẽ thay đổi bài sát hạch bằng lái xe máy A1, A vào 1-1-2027? 15/01/2026 19:52

(PLO)-Bộ Công an đề xuất sửa nội dung sát hạch đối với hạng A1, A và dự kiến sẽ áp dụng vào 1-1-2027 để các trung tâm sát hạch sửa đổi phù hợp.

Cục CSGT, Bộ Công an thông tin về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế.

Sẽ thay đổi bài thi sát hạch hạng A1, A

Tại Dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025, Bộ Công an đề xuất sửa nội dung sát hạch đối với hạng A1, A như sau: “Thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp kết hợp với thiết bị chấm điểm tự động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Người dự sát hạch phải điều khiển xe mô tô qua 2 bài hình tổng hợp theo phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này;”

Bài thi sát hạch hạng A1, A theo đề xuất của Cục CSGT. (Ảnh chụp màn hình)

Tại bản tổng hợp, ý kiến 1 cho rằng Việc bổ sung 1 bài hình tổng hợp để sát hạch hạng A1, A liên quan đến cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch. Nên đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật và có lộ trình phù hợp để các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch triển khai thực hiện.

Ý kiến 2: Việc bổ sung thêm bài thi hình tổng hợp số 2 hạng A1, A phải có thời gian cần thiết để đánh giá tác động đối với xã hội và người dân; tính khả thi thực hiện bổ sung bài thi hình tổng hợp số 2 và có phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Việt Nam, chỉ áp dụng khi đã hoàn tất việc thực hiện đánh giá tác động thực tế.

Ý kiến này phân tích, thứ nhất do các trung tâm sát hạch không còn quỹ đất để bổ sung thêm bài thi hình tổng hợp số 2.

Thứ hai là bài thi hiện hành đã đủ độ khó để học viên hình thành tốt kỹ năng điều khiển xe mô tô phù hợp với thực tế tại Việt Nam;

Thứ ba, hiện nay, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông của người điều khiển mô tô, xe máy là do ý thức và thái độ của người điều khiển và chỉ một phần nhỏ là liên quan đến kỹ năng điều khiển phương tiện.

Dự kiến thay đổi từ 1-1-2027

Liên quan đến nội dung này, Cục CSGT tiếp thu và giải trình: Cục CSGT đã tham khảo kinh nghiệm các nước tiên tiến trên thế giới và phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo lái xe an toàn để nghiên và xây dựng sửa đổi hình thi phù hợp với diện tích sân (có hình vẽ chi tiết ở trên).

Việc xây dựng hình thi bổ sung đảm bảo đúng nguyên tắc hạn chế tối đa các phát sinh về sân bãi, chi phí cho các trung tâm sát hạch lái xe.

Về lộ trình dự kiến áp dụng 1-1-2027 để các các cơ quan quản lý về đào tạo, trung tâm sát hạch có thời gian triển khai áp dụng.

Cục CSGT dự kiến sẽ sửa đổi bài thi sát hạch bằng lái xe máy vào 1-1-2027. Ảnh: TN

Đối với ý kiến đề nghị giữ nguyên bài thi mô tô như hiện tại do các Trung tâm sát hạch không đủ diện tích để bố trí hình thi, Cục CSGT cho biết tiếp thu ý kiến tham gia, không áp dụng bài thi hình số 2 theo dự thảo mà thay thế bằng bài thi xử lý tình huống giả định trên đường (tình huống xử lý qua đường giao cắt; đi đúng phần đường, làn đường; phanh khi có chướng ngại vật) nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển mô tô của học viên, giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo khi thí sinh được cấp giấy phép lái xe đủ tự tin điều khiển phương tiện tham gia giao thông.