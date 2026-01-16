Thi sát hạch lái xe: Không đạt lý thuyết sẽ không được thực hành? 16/01/2026 14:19

(PLO)- Theo Cơ quan soạn thảo, thí sinh phải nắm chắc kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử và kỹ năng lái xe cơ bản thì mới được dự thi lái xe trên đường.

Cục CSGT - Bộ Công an vừa thông tin về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế.

Trong đó, nhiều ý kiến góp ý về nội dung công nhận kết quả sát hạch đối với việc sát hạch ô tô, xe máy.

Không đạt lý thuyết sẽ không được thi thực hành

Theo đề xuất của Bộ Công an, dự thảo sửa đổi điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 về việc xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1, A và B1 như sau:

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 01, thí sinh không đạt bài hình tổng hợp số 01 thì không được dự sát hạch bài hình tổng hợp số 02.

Dự thảo đề xuất thí sinh không đạt kết quả sát hạch lý thuyết sẽ không được dự thi các phần sát hạch thực hành. Ảnh: TN

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết hoặc đạt nội dung sát hạch lý thuyết và bài hình tổng hợp số 01 được bảo lưu kết quả một năm; nếu có nhu cầu dự sát hạch phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của hội đồng sát hạch kỳ trước và giấy khám sức khỏe còn hiệu lực hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe hoặc cung cấp hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Dự thảo cũng sửa đổi khoản 2 Điều 12 về việc xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình; không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trên đường...

Thí sinh có kết quả sát hạch không đạt, được đăng ký sát hạch lại ở các kỳ sát hạch khác.

Theo quy định hiện hành đang được áp dụng đối với cả ô tô và xe máy thì thí sinh trượt phần thi lý thuyết vẫn được tiếp tục tham gia các nội dung sát hạch khác.

Nội dung dự thảo đảm bảo tính logic

Trong bản tổng hợp ý kiến góp ý, có ý kiến góp ý đối với trường thí sinh có nhu cầu dự sát hạch lại. Theo đó, thay vì quy định như dự thảo ở trên thì cần viết rõ: Đối với trường thí sinh có nhu cầu dự sát hạch lại phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của hội đồng sát hạch kỳ trước và có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực. Trường hợp dữ liệu của thí sinh đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống thông tin sát hạch lái xe thì được sử dụng thay cho việc nộp hồ sơ giấy.

Về đề xuất trên, Cục CSGT cho rằng nội dung trong dự thảo thông tư đã ngắn gọn, đầy đủ ý và Thông tư cũng đầy đủ nội dung về dữ liệu và sức khỏe.

Thí sinh đang kiểm diện trước khi vào phần thi lý thuyết tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Gia. Ảnh: TN

Cũng có ý kiến đề nghị cho phép thí sinh được dự thi tất cả nội dung thi theo quy định tại Thông tư số 12/2025 (tức là rớt nội dung này thì vẫn được dự thi các nội dung khác – PV) để giảm bớt tâm lý, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân; hiệu quả tổ chức sát hạch được nâng cao.

Về nội dung này, Cục CSGT cho hay sẽ giữ nguyên theo dự thảo thông tư nhằm đảm bảo tính logic. Thí sinh dự thi phải đảm bảo nắm chắc kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử và kỹ năng lái xe cơ bản thì mới được dự thi lái xe trên đường giao thông công cộng giúp đảm bảo an toàn cho người thi và người tham gia giao thông.