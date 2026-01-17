Sẽ thu hồi cả giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID nếu người dân vi phạm? 17/01/2026 09:01

(PLO)- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025 của Bộ Công an đề xuất việc thu hồi giấy phép lái xe cũng sẽ được thực hiện bao gồm cả thu hồi GPLX trên môi trường điện tử.

Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế.

Trong đó, việc thu hồi GPLX cũng sẽ được thực hiện bao gồm cả thu hồi GPLX trên môi trường điện tử.

Nếu người dân vi phạm các quy định nêu tại khoản 5 Điều 62 Luật TTATGTĐB sẽ bị thu hồi cả trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TN

Dự thảo Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 25 (quy định về thu hồi GPLX) như sau:

“a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện người có GPLX thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục trưởng Cục CSGTra quyết định thu hồi để hủy bỏ GPLX (nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ) và hủy bỏ việc tích hợp GPLX điện tử trên hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử và các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân theo quy định;”

Đề xuất: Sửa đổi khoản 1 Điều 25 quy định thời hạn trong 03 ngày Cục trưởng Cục CSGT ra quyết định thu hồi để hủy bỏ GPLX. Nhưng chưa có quy trình thông báo đến người dân (bằng văn bản, SMS, VNeID?) đồng thời quy định trách nhiệm Công an các địa phương trong việc thực hiện thu hồi GPLX thực tế.

Cục trả lời do quy trình thường xuyên có sự điều chỉnh (như thay đổi về phần mềm, các văn bản quy phạm, các bước thực hiện qua môi trường điện tử…), vì vậy, việc đưa quy trình thực hiện thu hồi GPLX vào Thông tư sát hạch, cấp GPLX không mang tính ổn định và lâu dài. Trong thời gian tới, Cục CSGT tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư về quy trình thực hiện cấp, đổi, cấp lại, thu hồi GPLX.

Có ý kiến đề nghị sửa đổi nội dung trên thành: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện người có GPLX thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 62 Luật Trật tự ATGT ĐB hoặc nhận được kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp GPLX sai quy định, sai đối tượng. Cục trưởng Cục CSGT ra quyết định thu hồi để hủy bỏ GPLX (nội dung của Quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ) và hủy bỏ việc tích hợp GPLX điện tử tử trên hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử và các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân theo quy định;”

Tuy nhiê, Cục CSGT cho rằng nên giữ nguyên theo dự thảo, do các trường hợp bị thu hồi GPLX đã được quy định cụ thể tại Luật TTATGT đường bộ và các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cơ quản lý để thực hiện việc thu hồi GPLX nên việc quy định vào dự thảo Thông tư là chưa phù hợp.