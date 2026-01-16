Sắp tới thời tài xế buông vô lăng cho AI tự cầm lái? 16/01/2026 16:49

Mới đây, tại Hội nghị Công nghệ CES thường niên diễn ra ở Las Vegas, Công ty Nvidia, gã khổng lồ dẫn đầu ngành chip thế giới, đã chính thức ra mắt nền tảng công nghệ mới dành cho xe tự lái mang tên Alpamayo.

Đây là bước đi chiến lược của hãng nhằm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập sâu hơn vào các sản phẩm vật lý thay vì chỉ dừng lại ở các phần mềm thuần túy.

Giám đốc điều hành Nvidia - Jensen Huang cho biết, hệ thống Alpamayo không chỉ đơn thuần là bộ điều khiển, mà nó mang lại khả năng suy luận cho các phương tiện tự hành.

Theo ông Huang, công nghệ này cho phép ô tô tự mình suy nghĩ thấu đáo các kịch bản hiếm gặp, lái xe an toàn trong môi trường phức tạp và thậm chí có thể giải thích các quyết định lái xe của chính mình.

Nvidia hiện đang hợp tác với Mercedes-Benz để sản xuất dòng xe không người lái tích hợp công nghệ này. Dự kiến, mẫu xe sẽ được tung ra thị trường Mỹ trong vài tháng tới trước khi mở rộng sang châu Âu và châu Á.

Trong đoạn video trình diễn, một chiếc Mercedes-Benz chạy bằng AI của Nvidia đã tự tin di chuyển qua các đường phố San Francisco, trong khi người ngồi sau vô lăng hoàn toàn không chạm tay vào bộ điều khiển.

Đáng chú ý, Alpamayo là một mô hình AI mã nguồn mở, mã nguồn gốc hiện đã có sẵn trên nền tảng Hugging Face để các nhà nghiên cứu trên thế giới có thể truy cập và đào tạo lại mô hình miễn phí.

Ngoài ra, Nvidia cũng tiết lộ kế hoạch ra mắt dịch vụ Robotaxi vào năm tới thông qua một đối tác chưa được tiết lộ tên.