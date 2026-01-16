Các hãng ô tô nổi tiếng vừa làm điều bất ngờ này 16/01/2026 07:48

Bugatti vốn là cái tên gắn liền với những chiếc siêu xe hiệu suất cao và mức giá đắt đỏ bậc nhất thế giới. Thế nhưng giờ đây, thương hiệu xa xỉ của Pháp này đang bước vào một cuộc đua hoàn toàn mới, không phải trên đường đua tốc độ, mà là cuộc đua chiếm lĩnh những bầu trời.

Ngay tại trung tâm Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Bugatti đang xây dựng tòa tháp căn hộ đầu tiên của mình. Với mức giá thấp nhất cho một căn hộ là 5,2 triệu USD, công ty đang tiến quân vào một thị trường đang tăng trưởng thần tốc dành cho giới siêu giàu là bất động sản hàng hiệu (Branded Residences).

Dự án mang tên Bugatti Residences by Binghatti cao 43 tầng, là sự hợp tác giữa Bugatti và nhà phát triển bất động sản Binghatti Properties.

Điểm nhấn xa hoa nhất của tòa tháp này chính là các căn penthouse cao cấp nhất sẽ có thang máy riêng dành cho ô tô, cho phép chủ nhân lái siêu xe lên tận căn hộ và đỗ ngay bên cạnh phòng khách.

Hãng ô tô Porsche cũng đã xây dựng tòa tháp Porsche Design tại Miami mở cửa năm 2017. Hay Aston Martin vừa khai trương dự án bất động sản hạng sang tại Miami năm ngoái.

Theo báo cáo mới nhất từ Knight Frank, nhu cầu toàn cầu đối với căn hộ hàng hiệu đã tăng tốc mạnh mẽ trong hai năm qua.

Nếu năm 2011, toàn cầu chỉ có 169 dự án, thì hiện tại đã có 611 dự án đang hoạt động. Dự báo năm 2030, con số này sẽ tăng lên 1.019 dự án.Mỹ hiện dẫn đầu về số lượng tòa nhà căn hộ hàng hiệu, tập trung tại Miami và New York. Tuy nhiên, Trung Đông (đứng thứ hai) mới là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, dẫn đầu bởi UAE và Ả Rập Xê Út.

Các chuyên gia nhận định sự bùng nổ của căn hộ hàng hiệu phản ánh khao khát khẳng định vị thế xã hội.

Giáo sư Giana Eckhardt từ King's College London lập luận rằng những ngôi nhà này đã trở thành một loại đơn vị tiền tệ địa vị, tương đương với một chiếc túi xách hiếm hay một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ.

Với giới siêu giàu, đặc quyền được sở hữu một không gian sống độc nhất vô nhị trên hành tinh vẫn là một sức hút không thể cưỡng lại, biến các tòa tháp thương hiệu trở thành phân khúc sôi động nhất của thị trường bất động sản hạng sang hiện nay.