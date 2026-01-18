Đề xuất vì thiên tai, hoả hoạn không đổi giấy phép lái xe được từ 1-3 tháng thì không phải thi lại 18/01/2026 08:28

(PLO)- Có ý kiến đề xuất vì lý do bất khả kháng mà người dân không đi đổi giấy phép lái xe từ 1-3 tháng so với ngày hết hạn thì không phải thi lại lý thuyết, tuy nhiên Cục CSGT cho rằng quy định dưới 1 tháng là hợp lý.

Cục CSGT, Bộ Công an thông tin về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế.

Dự thảo bổ sung quy định không thể thực hiện được thủ tục đổi GPLX do ốm đau, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh. Ảnh: TN

Trong đó, Dự thảo bổ sung quy định không thể thực hiện được thủ tục đổi GPLX do ốm đau, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Bổ sung thêm lý do khách quan

Theo đề xuất của Bộ Công an, Dự thảo sửa đổi khoản 1 Điều 19 (cấp GPLX) như sau:

“1. Cục CSGT cấp GPLX điện tử cho người đạt kết quả kỳ sát hạch và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch Giấy phép lái xe điện tử được và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.” Trường hợp người dân có nhu cầu cấp giấy phép lái xe chất liệu PET, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức in và trả giấy phép lái xe trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch;”

2. Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 2 Điều 19 như sau:

“a) Người có GPLX thuộc các trường hợp trên phải có tên trong hệ thống thông tin GPLX tại Cục Cảnh sát giao thông hoặc bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý), trường hợp GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp mất GPLX phải có xác nhận của cơ quan đã cấp thì phải dự sát hạch các nội dung sau đây:

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 01 tháng kể từ ngày hết hạn mà người có GPLX không thể thực hiện được thủ tục đổi giấy phép lái xe do ốm đau, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp GPLX. Hồ sơ đổi GPLX được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 21 Thông tư này.

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này để cấp GPLX.

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 Thông tư này.

Hồ sơ đề nghị sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này;

Đề xuất kéo dài thời gian hết hạn từ 1-3 tháng

Bảng tổng hợp ý kiến, có ý kiến đề xuất điều chỉnh lại quy định tại khoản 1: “Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 01 tháng kể từ ngày hết hạn mà người có GPLX không thể thực hiện được thủ tục đổi GPLX” thành thời hạn từ 1 tháng thành 3 tháng.

Vì thực tế hiện nay, cho thấy tình hình thiên tai, dịch bệnh, bão lũ gây khó khăn rất lớn cho người dân cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đổi, cấp GPLX nên kéo dài thời hạn lên 3 tháng là phù hợp.

Cục cho rằng giữ nguyên theo dự thảo Thông tư nhằm không kéo dài quá mức, tránh bị lạm dụng lý do bất khả kháng, bảo đảm người dân sớm quay lại thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý, dễ kiểm soát, xác minh tính hợp lệ của các tài liệu chứng minh do chậm đổi GPLX.

Vì vậy, thời gian 1 tháng là phù hợp cho việc người dân xin xác nhận của chính quyền địa phương cũng như cơ sở y tế để thực hiện việc đổi GPLX.

Theo Cục CSGT, các trường hợp ốm đau, dịch bệnh, thảm họa, hỏa hoạn, thiên tai là những trường hợp thuộc diện bất khả kháng. Ảnh: TN

Có ý kiến cho rằng Dự thảo đã bổ sung trường hợp “thảm họa” đối với các trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 01 tháng. Tuy nhiên, cần xem xét bổ sung các trường hợp đặc thù theo nghề nghiệp sẽ tạo điều kiện tối đa cho người công dân như công dân làm việc trên tàu biển, làm việc hải đảo, công tác tại nước ngoài, xuất khẩu lao động.

Theo Cục CSGT, giữ nguyên theo dự thảo Thông tư do việc quy định các trường hợp ốm đau, dịch bệnh, thảm họa, hỏa hoạn, thiên tai là những trường hợp thuộc diện bất khả kháng, không thể thực hiện được việc đổi GPLX do các điều kiện khách quan và thể hiện được tính nhân văn trong công tác quản lý nhà nước về sát hạch cấp GPLX. Các trường hợp như C06 đã nêu nếu có nhu cầu có thể thực hiện trước việc đổi GPLX khi có yêu cầu công tác đặc thù.